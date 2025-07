Mediji iz Srbije burno reagirali na rušenje spomenika u Hrvatskoj, okomili se na novi zakon o grobljima

Šibensko-kninska podružnica Domovinskog pokreta (DP) pokrenula je postupak rušenja dva nadgrobna spomenika u selu Žagrović kod Knina, smatrajući da nisu u skladu sa Zakonom o grobljima jer vrijeđaju i omalovažavaju Domovinski rat. Riječ je o dva nadgrobna spomenika na kojima su preminuli odjeveni u sporne odore JNA-a. "Imamo spomenik čovjeku koji je preminuo za svoju otadžbinu 700 kilometara dalje od nje, a slikan je u odori okupatorske vojske kad ona više nije bila ni jugoslavenska, a najmanje narodna", rekao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Šibeniku predsjednik podružnice Boris Solomun.

Na drugom spornom spomeniku, kažu u DP-u, piše major okupatorske vojske uz istaknutu vojnu odoru te smatraju da to ne može biti na teritoriju Hrvatske. Pojašnjavaju da je procedura vrlo jednostavna te se zahtjeve za uklanjanjem podnosi lokalnoj jedinici koja treba oformiti povjerenstvo sastavljeno od povjesničara, arhitekata, urbanista, koji će utvrditi ima li ili nema zakonske prepreke da se takvi spomenici uklone. Povjerenstvo svoje izvješće potom šalje MUP-u u Zagreb, a postoji mogućnosti i da obitelj sama ukloni spomenik o svom trošku. Nakon što zahtjev stigne u Zagreb, konačna odluka se donosi u roku od 30 dana.

Takvih je prijedloga za uklanjanje spomenika dosad je bilo 40-ak i to u Vukovaru, Petrinji i Kutini., rekao je DP-ov saborski zastupnik Predrag Mišić Peđa. DP, koji je inicirao novi Zakon o grobljima, najavljuje da će toga biti još jer im informacije o spornim spomenicima dojavljuju članovi i simpatizeri. "Takvi su spomenici među nama 30 godina. Svatko tko je bio na svom groblju, zna gdje se što nalazi", tvrdi Mišić.

DP-ovci su u Šibeniku upozorili i na pravoslavnu crkvu s čijeg pročelja svako toliki visi službena zastava pravoslavnih vjernika u Republici Hrvatskoj na kojoj su istaknuta četiri slova 's'. Tvrde da je to sve po zakonu, ali da dvorište u kojem visi nije istovjetno onom bilo koje inozemne ambasade na tlu Republike Hrvatske te traže da se uz nju izvijesti i služben zastava RH. Također skreću pozornost na ulazna vrata groblja u Kistanjama gdje su ponovno istaknuta četiri slova 's'. "Ljudi koji tamo žive su pogođeni jer pod četiri slova 's' jako puno ljudi je pobijeno. Smatramo da je to javni prostor i da to nije primjereno“, zaključuju DP-ovci.

O potezu Domovinskog pokreta pisali su i pojedini mediji iz Srbije. Primjerice, Kurir je u naslov svog članka naveo: "Hrvati počeli rušiti spomenike srpskim herojima kod Knina! Novi skandal u Hrvatskoj: Smetaju im i naša zastava i simboli". Kurir uz to piše kako je riječ o skandaloznoj i nepoštenoj praksi, a izjavu za taj medij dao je Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regije. On je kazao kako je Hrvatska usvojila "antisrpski zakon o grobljima".

- Cilj je ukloniti spomenike koji navodno veličaju agresorsku vojsku i vrijeđaju nacionalne osjećaje Hrvata. I na taj način Hrvatska bezuspješno pokušava opravdati lažni mit o Domovinskom ratu, prema kojem su Srbija, JNA i krajiški Srbi navodno agresori, a Hrvati navodno žrtve i osloboditelji. Glavni krivac za rat je proustaški režim Franje Tuđmana - kaže Linta za Kurir.