'DP će biti treća snaga u Hrvatskoj, a provodit ćemo našu suverenističku politiku ili nećemo sudjelovati u vlasti'

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu političkih aktualnosti. ''U svjetlu svih kombinacija koje čujemo o tome tko će s kim na izbore, Domovinski pokret pregovara s Listom Pravo i pravda gospodina Kolakušića i vrlo brzo ćemo znati hoćemo li to dogovoriti ili ne. Blizu smo pregovora. Isto tako bih komentirao izlazak Fokusa. Mi smo rekli još prije sedam dana da će biti problem i s Radničkom frontom i s Fokusom i svima oko njih, i to se sada pokazuje'', uvodno je rekao Radić.

Dodao je da ovom prilikom ponovno pozivaju, kao što poziva i Kolakušić, sve suverenističke snage da idu zajedno, da potisnu svoje ambicije i svoja ega: ''Meni stvarno nije jasno zašto netko ne želi ići; ako netko ne želi uzeti mandate, ne bi trebao 'trčati' za Sabor i ne bi trebao biti u toj bitci. Taj ili ne razumije politiku ili ima neke skrivene namjere. Nama nije jasno zbog čega se to tako odbija, bez mogućnosti dogovora''.

Na pitanje novinara postoji li netko drugi osim Kolakušića, Radić je rekao da imaju još puno pregovora i s pojedincima i sa strankama. Što se tiče moguće suradnje sa SDP-om i koalicijom, poručio je da su mediji isključili zadnji dio izjava Ivana Penave: ''Hajmo biti korektni do kraja. Ako netko hoće prihvatiti i provoditi naše politike, gospodarske, antimigrantske, poljoprivredne i deratifikaciju Istanbulske konvencije, dobrodošao je''.

Na novinarsko pitanje je li moguće da bude neka koalicija DP-a s još nekim, primjerice Mostom, bez stranke 'Možemo', a uz SDP, odgovorio je: ''To je kao da ja kažem da neću skočiti u vodu, a vi me pitate bih li skočio u vodu u plavim kupaćim gaćicama. Ponavljam, s čovjekom koji kaže da mu je drug Tito ispred Stepinca ne možemo ići. Iz medijskih sučeljavanja je jasno da se mi u jako malo pitanja slažemo. Kad pričamo o borbi protiv korupcije, tu se slažemo. Svi smo mi protiv korupcije i želimo da ta korupcija ne razjeda Hrvatsku. Ali tu ćemo staviti točku. Oko drugih stvari se ne slažemo i to je to''.

Komentirao je pitanje koliko je DP spreman surađivati s HDZ-om te naglasio: ''Ponavljam, onaj tko ide u Islam Grčki na janjetinu sa SDSS-om i Pupovcem dok ga hrvatski branitelji čekaju dva kilometra od mjesta gdje je poginulo 25 mojih i Ćipinih suboraca iz Slavonije, nama ne može biti koalicijski partner, to neka bude svima jasno. No mi ne dajemo i ne ovjeravamo nikakve izjave kod javnih bilježnika, mi smo svoje izjave ovjerili u krvi naših obitelji i naših suboraca''.

Na novinarsko pitanje je li DP-u problem što je HDZ krenuo desnijim smjerom, Radić je uzvratio: ''To je ono - pred kišu obučem kabanicu, a inače sam nudist. To kako su oni krenuli, to je nama potpuno jasno i radi se svaki put pred izbore. No to što su radili četiri godine, sad će i kusati''. Radić se osvrnuo i na mogućnost Milanovićevog kandidiranja za Europski parlament kako bi doskočio situaciji nakon zabrane Ustavnog suda: ''Njega će svatko očito drukčije zvati i moramo izmisliti neki nadimak pa ću ga ja zvati Zemo, budući da je ZM. Drug Zemo ima svoju politiku i mi se ne bismo osvrtali na njegove politike. Svatko je 'Mišo Kovač' svoje sreće, tako da mu želimo sve najbolje''.

''Što se tiče osvajanja mandata, mi ne mislimo, nego znamo da ćemo imati minimalno 15-20 mandata i to nam govore sve ankete, a to znaju i naši kolege iz drugih stranaka. Domovinski pokret će biti opet sigurno treća snaga. Mi smo jedina stranka koja je rekla da ne želi imati kandidata za premijera, baš iz razloga što sam vidio da se stvara nekakva apokrifna zona. Poslali smo DIP-u upit kako se ispunjava obrazac za premijera, pa nitko nije znao odgovoriti i rekli su da to ne postoji. Tomislav Karamarko je vodio HDZ, a poslije toga je bio mandatar, a nije bio premijer. Mi od početka govorimo da nećemo imati kandidata za premijera jer to ne postoji'', poručio je.

Na pitanje kako gleda na situaciju nakon što je Milanović odlučio ući u izbornu utrku, s obzirom na to da sada neke stranke od centra nalijevo koje su bili u koaliciji izlaze iz nje, Radić je poručio: ''Mi smo s tim računali od početka. Stranka Fokus s nama dijeli neke ekonomske programe, dok Radnička fronta ne dijeli baš ništa s nama pa smo rekli da te dvije stranke neće moći zajedno, i sad ispada da ne mogu ni jedna ni druga. Tako da ne vidimo da nam to brka planove i mislimo da će jako malo stranaka proći osim ovih pet. Fokus je stranka bez ideologije, a mi mislimo da ne postoji politika bez ideologije, ali što se tiče neke suradnje na ekonomskom planu, mogli bismo tu surađivati''.

Na novinarsko pitanje koliko je realno da bi lijevi i desni u nekom trenutku mogli surađivati, Radić je odgovorio kako je to pitanje za njih: ''Mi nismo došli sudjelovati u politici da bismo provodili bilo kakvu politiku, nego kako bismo provodili isključivo našu politiku i to vam ja ovdje jamčim - mi ćemo ili provoditi našu politiku ili nećemo sudjelovati u vlasti''.

