Dosje Madeleine: šokantni dokazi o nestanku koji od 2007. trese svijet

Koliko god daleko bila, Madeleine nastavlja biti ovdje i s nama, svakoga dana – poručili su svijetu proteklih dana Kate i Gerry McCann, roditelji nestale britanske djevojčice Madeleine McCann, kojoj se prije točno 18 godina gubi svaki trag. A svaki dragocjen trag do mogućeg razrješenja slučaja bio je samo kockica u nikada složenom mozaiku ovog, kako se čini, savršenog zločina, ili se barem donedavno tako mislilo, otkako je, prema svemu sudeći, na ovu tužnu obljetnicu nestanka ispisano možda i posljednje poglavlje u tragičnom slučaju McCann. Njemačka policija, naime, proteklih je dana pronašla šokantne dokaze u jazbini Christiana Bruecknera, još od 2020. godine ključnog osumnjičenog za nestanak malene Maddie. U opsežnoj raciji koju je provodilo 100 policajaca pronađeno je više od 75 dječjih kupaćih kostima, igračke, bicikli za malu djecu, tri komada ilegalnog oružja, streljivo, maske i bizarne fotomontaže s Bruecknerovim likom.

Među stvarima pronađenima u napuštenoj zgradi bili su i kovčeg s fotografijama djevojčica, popisi telefonskih brojeva i adresar. Nađen je i automobil marke Jaguar, a u njemu boce sumnjivih kemikalija. Iako nisu testirane, istražitelji sumnjaju da se moglo raditi o kloroformu ili eteru – tvarima za omamljivanje koje je Brueckner opisivao u svojim bolesnim fantazijama o otmicama. Na lokaciji je pronađen i, moguće, ključni dokaz: tvrdi disk prepun bolesnih fotografija koje policija i dalje drži u tajnosti, na kojima je navodno zabilježena i mrtva Madelaine McCann. Također su isplivale gnjusne poruke koje je Brueckner putem Skypea izmjenjivao s drugim pedofilima, u kojima piše kako želi "uhvatiti nešto malo i koristiti to danima". Istražitelji su među dokazima pronašli priče koje je pisao sam Brueckner, u kojima opisuje kako drogira majku i kćer ispred vrtića, te zlostavlja plavokosu djevojčicu staru četiri godine. Istražitelji vjeruju kako je to nesretno dijete upravo Madeleine McCann.

Slučaj koji je 2007. potresao svijet i dalje je misterij, a kako vrijeme protječe, britanski, portugalski i njemački istražitelji nadaju se da će im nove dojave otkriti krivca i donijeti pravdu roditeljima nestale djevojčice, na neki način i svjetskoj javnosti gladnoj istine, čiji interes za ovaj slučaj ne jenjava. Trogodišnja Britanka Madeleine McCann nestala je kobnog 3. svibnja iz spavaće sobe u portugalskom ljetovalištu Algarveu. U Apartmanu 5A u prizemlju, iz kojeg je djevojčica nestala devet dana prije četvrtog rođendana, spavali su i blizanci Sean i Amelie, kojima su tada bile dvije godine. Roditelji Kate i Gerry u to vrijeme nisu bili s njima. Četiri para liječnika ili medicinskih sestara, zdravstvenih radnika, zajedno su večerala u 30-ak metara udaljenom Tapas baru, koji je gledao na apartman McCannovih, i svako malo – oni tvrde svakih 15-20 minuta – netko bi otišao do apartmana provjeriti djecu. U jednom trenutku Madeleine više nije bila ondje. Alarmirana je policija, a oko 60 gostiju i zaposlenika pretraživalo je kompleks do zore ne bi li našli nestalu djevojčicu. U nadolazećim danima potraga se intenzivirala, stotine volontera su se pridružile, a granična policija i osoblje aviokompanija dobili su upute o slučaju i pozvani su na pojačan oprez. Pet dana nakon nestanka kćeri oglasili su se njezini roditelji. McCannovi su u izjavi istaknuli da ne mogu opisati bol i očaj koji osjećaju.

Portugalska policija tada je smatrala da je Madeleine oteta, ali još uvijek živa i da je u Portugalu. Objavili su opis muškarca koji je viđen kobne večeri, a koji je "nosio dijete ili objekt koji je mogao biti dijete", a vrlo brzo imali su i prvog osumnjičenog. Bila je riječ o Britancu Robertu Muratu, tada 34 godišnjaku koji se bavio informatikom i nekretninama. Nikad ga nisu uhitili, a poslije je dobio veliku odštetu zbog inkriminirajućih napisa u britanskim medijima. U lipnju iste godine šef portugalske policije priznao je da su svi ključni forenzički tragovi možda uništeni jer mjesto zločina nije bilo propisno zaštićeno. Mjesec dana poslije britanska policija u Portugal šalje pse tragače kako bi pomogli u istrazi i kriminalističkoj inspekciji apartmana u kojem su se odmarali McCannovi te automobila koji su unajmili. U kolovozu su istražitelji prvi put javno priznali da bi djevojčica mogla biti mrtva. Policija je nedugo potom odbacila nagađanja da su roditelji osumnjičenici za ubojstvo svoje kćeri. McCannovi su ubrzo tužili portugalski tabloid Tal & Qual, koji je tvrdio da su oni sumnjivci. Ipak, istraga se nekoliko mjeseci nakon nestanka djevojčice okrenula protiv njih. Tog 6. rujna 2007. portugalska je policija čak 11 sati ispitivala Kate McCann u svojstvu svjedokinje. Idućeg dana roditelji nestale djevojčice i službeno su postali osumnjičenici.

Prema toj teoriji, Madeleine je umrla od prevelike doze tableta za spavanje koje su joj roditelji dali kako bi mirno uživali u večeri. Nadalje, sakrili su njezino tijelo i prijavili nestanak, tvrdeći da je oteta, da bi nekoliko tjedana poslije u unajmljenom automobilu tijelo odvezli na nepoznato mjesto. U medijima su tada procurili neki detalji s ispitivanja Kate McCann, a jedna španjolska televizija objavila je kako je majka rekla policajcima da je Madeleine bila uznemirena noć prije nego što je nestala jer joj majka nije došla kad je plakala. Roditelji se protiv optužbi grčevito bore provođenjem vlastite istrage. Otac Gerry McCann u studenom je objavio video u kojem govori kako je uvjeren da je njegovu obitelj predator promatrao u danima prije nestanka kćeri. U siječnju 2008. godine McCannovi su objavili skicu osumnjičenog na temelju opisa jednog britanskog turista koji je u odmaralištu vidio "jezivog čovjeka" za kojeg se vjerovalo da je mogao oteti njihovu kćer.

Scenarij prema kojem su roditelji umorili vlastitu kćer portugalska policija ozbiljno je istraživala jer su psi tragači nešto nanjušili u unajmljenom automobilu Renault Scenic. No DNK analizom pokazalo se da vlasi pronađene u autu ne pripadaju Maddie. Ipak, Kate i Gerry McCann uklonjeni su s liste sumnjivaca za nestanak njihove kćeri tek idućeg ljeta, 15 mjeseci nakon nestanka. U isto vrijeme kada ih je oslobodila krivnje, portugalska policija uklonila je status osumnjičenika i s jedinog preostalog osumnjičenika, Britanca Roberta Murata. Tada je Maddiena majka zamolila ljude da "mole kao ludi" za malenu djevojčicu. Nekoliko dana poslije ostavku je podnio dotadašnji voditelj istrage Goncalo Amaral, koji se morao nositi s brojnim kritikama, a zamijenio ga je Paulo Rebelo, zamjenik ravnatelja portugalske policije.

No kako je vrijeme prolazilo, tako je i intenzitet istrage kopnio. U travnju 2010. godine Gerry McCann izjavio je da je jako frustrirajuće što portugalska i britanska policija ne traže aktivno njegovu kćer. U studenom su roditelji potpisali ugovor o izdavanju knjige o nestanku svoje kćeri, a knjiga je izašla u svibnju 2011. godine. Potom su u otvorenom pismu zatražili od tadašnjeg premijera Davida Camerona da pokrene neovisnu reviziju svih informacija koje su povezane s nestankom malene Madeleine. Godine 2012. objavljena je kompjutorski stvorena slika kako bi Madeleine mogla izgledati kao devetogodišnjakinja, a gotovo istovremeno portugalske su vlasti objavile da ne namjeravaju ponovno pokretati istragu. Scotland Yard u srpnju 2013. godine otkriva da ima nove dokaze i nove svjedoke u slučaju te da otvara službenu istragu. Rekli su da istražuju 38 osoba, dok su u listopadu objavili da imaju 41 potencijalnog sumnjivca. Portugalska policija ipak je ponovno otvorila slučaj, vodeći ga zajedno sa Scotland Yardom, opravdavajući svoj potez novim detaljima u istrazi. U lipnju 2014. policija pretražuje teren u mjestu Praia da Luz, uključujući i grmovito područje jugozapadno od kompleksa Ocean Club u kojem se obitelj McCann odmarala. Nije pronađeno ništa bitno. Mjesec dana poslije ispitana su četiri nova sumnjivca, no bez rezultata. U prosincu je ispitano još 11 osoba koji nisu bili u ulozi osumnjičenih.

U veljači 2017. godine roditelji su izgubili tužbu za klevetu protiv portugalskog detektiva Amarala, koji je u svojoj knjizi ustvrdio da je Madeleine preminula u apartmanu, a da su se njezini roditelji riješili tijela. Vrhovni portugalski sud odbacio je tužbu zbog zakona o slobodi izražavanja. U travnju iste godine policija je statusa osumnjičenika oslobodila četiri osobe koje su bili predmet istraživanja. Duge tri godine nije bilo važnijih novih informacija, sve dok njemačka policija 2020. nije objavila da imaju novog osumnjičenika, Christiana Bruecknera, pedofila čije je ime ponovno na naslovnicama svih medija posljednjih dana. Državno odvjetništvo u Stendalu tada je, prije pet godina, objavilo da ispituje poveznice između slučaja nestale Maddie McCann i nestanka petogodišnje Inge Gehricke 2015. u šumi nedaleko od Braunschweiga tijekom izleta s roditeljima, gdje je u to vrijeme živio osumnjičeni Brueckner. U vrijeme nestanka Inge u blizini mjesta na kojem je ona nestala posjedovao je zemljište i kolibu u kojoj je tijekom jedne prijašnje provjere pronađen materijal s dječjom pornografijom.

Brueckner je isto tako dan prije Ingina nestanka snimljen kako je na nekom parkiralištu u blizini mjesta nestanka okrznuo jedan automobil. Osumnjičeni se redovito kretao između mjesta stanovanja u Braunschweigu i svog posjeda. Četrdesettrogodišnji Bruckner u međuvremenu je osumnjičen za otmicu i moguće ubojstvo Maddie McCann 2007. u Portugalu, gdje je osumnjičeni u to vrijeme živio. Brueckner je u trenutku povezivanja s Maddie služio zatvorsku kaznu zbog krijumčarenja droge, a dogodine je osuđen i na sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog silovanja 72-godišnje državljanke SAD-a 2005. upravo u Portugalu. U manje od tri dana nakon objave imena novog osumnjičenika britanska je policija te 2020. godine dobila više od 400 novih informacija vezanih za slučaj McCann. I sve se pažljivo provjeravaju, unatoč dugoj povijesti morbidnih iskustava s brojnim šarlatanima koji zbog publiciteta kaljaju tragediju nesretne djevojčice.

Jedna od najekstremnijih i najupornijih svakako je Poljakinja Julia Wendell (23), poznata kao "lažna Maddie", koja je prošle godine točno na obljetnicu nestanka djevojčice nepozvana osvanula na bdjenju u mjesnoj župnoj crkvi u engleskom Rothleyu. U rukama je držala pismo koje se očajnički nadala da će imati priliku dati McCannovima. Poslije je medijima ispričala da je bila "razočarana" što nisu bili prisutni, a doputovala je iz Poljske jer ima pitanje za njih. Julia je došla na zao glas nakon što je godinu prije objavljivala lažne objave na društvenim mrežama pod korisničkim imenom "jasamMadeleineMcCann" te inzistirala na tome da je ona nestala djevojčica, zbog čega je postala svjetska senzacija. No nagovorili su je da napravi DNK test i rezultati su uvjerljivo dokazali da nije bila ni u kakvom srodstvu s Madeleine. Nakon toga izjavila je da žali zbog svojih online komentara jer je nakon toga primila hrpetinu poruka kojima su je online zlostavljali te joj prijetili smrću. No na bdjenju se vratila svome starome stavu: "Ja sam Madeleine McCann i to ću i dokazati."

Christian Brueckner Foto: DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION

U međuvremenu bujaju teorije o sudbini nesretne djevojčice. Kada je odbačena ona o upletenosti roditelja u njezin nestanak, drugi mogući scenarij uključuje provalu u apartman u kojem je odsjela obitelj McCann. Provalnici su ušli u apartman, ubili ili oteli djevojčicu koja se probudila te ih zatekla na djelu. Tim istražitelja Scotland Yarda dugo nije isključivao takav scenarij – iako bi se moglo očekivati da on ​​uključuje panično ponašanje kradljivaca, koji bi u takvom scenariju napravili niz pogrešaka te za sobom ostavili tragove, no ipak nije pronađeno ništa što bi upućivalo na provalu. Potom je 2009. godine objavljeno izvješće u kojem se spominje da bi nestanak djevojčice mogao biti povezan s poznatim lancem pedofila iz portugalskog ljetovališta Algarve. Prema jednom izvoru, na tom je području u tom trenutku bilo 38 poznatih pedofila, a portugalsko je ljetovalište došlo na zao glas kao magnet za takve poremećene osobe. U četiri godine prije objave izvješća na tom su području zabilježena četiri slučaja spolnog zlostavljanja djece, među njima su bila i djeca turista. Svi slučajevi dogodili su se prema istom scenariju, na način na koji je nestala Madeleine. Pedofil bi ušao u apartman te zlostavljao dijete koje je bilo samo. Velika vjerojatnost je, govorilo se, da je lokalni serijski pedofil ušao u apartman s ciljem zlostavljanja djeteta, no nešto je pošlo po zlu, zbog čega se odlučio na otmicu ili na ubojstvo. Svi osumnjičeni u ovom scenariju su ispitani, no nitko nije optužen. Brojne su varijacije, nadalje, proizašle iz teorije prema kojoj se Madeleine nalazi negdje između Belgije i Afrike. Tada je, 2008. godine, policija istraživala pedofilski lanac u Belgiji za koji se sumnjalo da drži malenu Madeleine. Prema drugoj teoriji, malena Madeleine oteta je te brodom prevezena u Maroko.

U nekoliko je navrata na području Maroka u vrijeme njezina nestanka zaprimljena dojava o djevojčici koja nalikuje na Madeleine, čiji su roditelji sami obišli mjesto ne bi li prikupili bilo kakve informacije. Maroko se uklapa i u teoriju da je djevojčica prodana u ropstvo. Nalazi se na krijumčarskom putu prema pustinjskoj zemlji Mauretaniji, koja je posljednja zabranila ropstvo. Prema nekim informacijama, znatan broj ljudi još se nalazi u ropstvu u toj zemlji, a na tom području djeluju bande koje iz Mauretanije prodaju djecu bogatim bliskoistočnim obiteljima. No konkretniji trag o Maddie nije pronađen. Dugo je u javnosti živjela i teorija prema kojoj se djevojčica probudila usred noći, izašla iz apartmana te krenula prema restoranu u kojem su se nalazili njezini roditelji, a na tom su putu mnoge okolnosti mogle dovesti do fatalnog završetka. U slučaju da je zalutala u mraku te skrenula samo 180 metara s puta, mogla je završiti na gradilištu. U tijeku je bila gradnja ceste. Prema nekim procjenama, radnici su dan prije njezina nestanka iskopali rovove dubine od metar i pol. Postoji mogućnost da je djevojčica upala u rov te od udarca umrla ili se onesvijestila, a već sljedeći dan rovovi su zatrpani. Prema drugoj teoriji, Madeleine je hodala cestom te ju je pregazio pijani vozač, koji je potom sakrio tijelo. Lokalno stanovništvo sasvim sigurno zna za mjesta na koja se može sakriti tijelo a da ne bude pronađeno i do 10 godina. Takvi scenariji, međutim, zahtijevaju neuobičajeno ponašanje djevojčice koja je krenula u potragu za svojim roditeljima. A Kate McCann svojedobno je istaknula da je Madeleine znala kako rastvoriti zavjese, otvoriti vrata koja vode u vrt te ih zatvoriti iza sebe. Tijekom odmora u Portugalu djevojčica je znala put koji vodi do lokalnog bazena, gdje su njezini roditelji večerali. Stoga se postavilo i pitanje zbog čega bi lutala u mraku i skrenula s tog puta.

Velik zaokret i ponovna aktivacija ovog scenarija dogodili su se 2016. godine, kada je u javnost dospjela informacija da je u nestanak djevojčice upleten i Sir Clement Freud, unuk slavnog psihoanalitičara Sigmunda Freuda, bogat član visokog engleskog društva, jedan od prvih "celebrity chefova", poslije i ugledni novinar, potom i član parlamenta. Freud je imao kuću za odmor u Praia da Luzu, gdje se nakon nestanka Maddie sprijateljio s obitelji McCann, no moguću tajnu odnio je u grob jer je preminuo otprilike dvije godine nakon njezina nestanka. Ubrzo nakon njegove smrti, naime, dvije su ga žene optužile da je bio pedofil koji je desetljećima seksualno zlostavljao djevojčice. Britansko ministarstvo unutarnjih poslova, međutim, ne posustaje u namjeri da pronađe Maddie – živu ili mrtvu. Tamošnjoj je policiji nedavno odobrilo nova sredstava, u iznosu od gotovo 200 tisuća funti, kako bi nastavila istragu pod kodnim nazivom "Operacija Grange" – što god pokazao slijed događaja s osumnjičenim pedofilom Christianom Bruecknerom. Naime, jedna od teza govori o tome kako mu istražitelji žele silom "napakirati" ubojstvo Maddie i zauvijek zatvoriti slučaj McCann. Jer, do sada je dugogodišnja potraga Scotland Yarda za Maddie, koju policijski službenici još uvijek tretiraju kao slučaj nestale osobe, koštala porezne obveznike nevjerojatnih 13,2 milijuna funti. Prije nekoliko dana, 12. svibnja, najtraženija djevojčica na svijetu, da je sudbina tako htjela, proslavila bi svoj 22. rođendan.