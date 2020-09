Dosad nezabilježena pojava u Jadranu iznenadila ribare: 'Dok su mali, iskaču iz mora'

Ovih dana na području Visa u letu su primijećeni leteći lignjuni, točnije vrsta lignjavac (Ommastrephes bartramii), a viđeni su od strane više osoba, koje su svoje iskustvo podijelili na Facebooku u javnoj grupi 'Jadranska malakološka grupa'.

Riječ je o vrsti koja obično živi u zapadnom Mediteranu i suptropskim dijelovima oceana, a dok su manjeg rasta, iskaču iz mora poput ribe poletuše te uz pomoć posebne kožice na krakovima i svojih peraja u zraku može preći udaljenost i do 30 metara.

Obično ih se može vidjeti kako lete u skupinama i to ispred bržih brodova. Takav let idealna je obrana protiv napada grabežljivih riba.

"Ono što je interesantno je i da takva pojava u Jadranu, koliko nam je poznato, nije zabilježena u stručnoj literaturi u kojoj se ova vrsta spominje tek kao izrazito rijetka vrsta za Jadransko more, i to na temelju vrlo malog broja ulovljenih velikih primjeraka. Podsjetit ćemo vas da smo na ovoj stranici nekoliko puta objavili vijest da se veliki lignjavac ulovio dok je bio izgubljen u plićaku. Najveći takav bio je 2013. u Šipanskoj luci, taj primjerak težio je 7,5 kg. No nije nam poznato ni po pričama da su manji lignjavci viđeni dok lete u zraku nad pučinom. Ukoliko ste ih prije viđali slobodno napišite vaše iskustvo u komentaru, a ako ih želite vidjeti ovih dana očito imate priliku, samo se otisnite na otvoreno more i otvorite oči", podijelila je grupa Podvodni.hr.

Iako zasad nema fotografija leta letećih lignjuna u Jadranskome moru, Rino Stanić ih je fotografirati izbliza, a fotke je objavio u spomenutoj grupi.

''Ukupno sam pronašao šest komada, dužina plašta kod najvećeg primjerka iznosi 11,7cm. Inače, radi se o letećoj lignji koja obično obitava u suptropskim i umjerenim oceanskim vodama. Nisam siguran jesu li kod nas uopće zabilježeni nalazi ovako malih primjeraka lignjavaca. U svakom slučaju, globalno zatopljenje uzima maha. Prošle godine pronašao sam bobuljka, a sada lignjavca'', napisao je Stanić uz fotke.

Još je jedan pratitelj grupe podijelio njihovu fotku i napisao:

"Dva dana ranije letjele su mi ispred broda kraj Biševa. Prvi put sam ih vidio, a cijeli život sam na moru. Nisam prije čuo da je netko vidio leteće lignje, a i sada sam se malo raspitao kod onih koji su često na otvorenom moru. Nije prošlo dva dana od kad sam ih vidio, a već ih je i plivarica ulovila".