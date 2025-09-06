U jednom od geopolitički najvažnijih tjedana u novijoj povijesti svjedočili smo najprije važnom okupljanju Šangajske organizacije za suradnju u kineskom lučkom gradu Tianjinu, na kojem je kineski vođa Xi Jinping jasno doveo u pitanje zapadnu i američku hegemoniju, a zatim i monumentalnoj vojnoj paradi na pekinškom Trgu nebeskog mira, koja je predstavljala nedvosmislenu demonstraciju moći i snage potvrđujući kineski status nove supersile. I jedan i drugi događaj šalju poruku da Kina preuzima vodeću ulogu u oblikovanju budućega globalnog poretka nudeći multipolarnu alternativu američkoj hegemoniji. O tome, kao i o drugim aktualnim globalnim i nacionalnim temama, razgovaramo s uvijek zanimljivom Vesnom Pusić, bivšom ministricom vanjskih poslova.
'Rehabilitacija ustaštva danas nije opravdavanje prošlosti, već zagovaranje budućnosti straha, nasilja, agresije'
O aktualnim globalnim i nacionalnim temama, razgovarali smo s Vesnom Pusić, bivšom ministricom vanjskih poslova
