VESNA PUSIĆ:

'Rehabilitacija ustaštva danas nije opravdavanje prošlosti, već zagovaranje budućnosti straha, nasilja, agresije'

storyeditor/2025-09-01/vesna.jpg
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Denis Romac
06.09.2025.
u 13:10

O aktualnim globalnim i nacionalnim temama, razgovarali smo s Vesnom Pusić, bivšom ministricom vanjskih poslova

U jednom od geopolitički najvažnijih tjedana u novijoj povijesti svjedočili smo najprije važnom okupljanju Šangajske organizacije za suradnju u kineskom lučkom gradu Tianjinu, na kojem je kineski vođa Xi Jinping jasno doveo u pitanje zapadnu i američku hegemoniju, a zatim i monumentalnoj vojnoj paradi na pekinškom Trgu nebeskog mira, koja je predstavljala nedvosmislenu demonstraciju moći i snage potvrđujući kineski status nove supersile. I jedan i drugi događaj šalju poruku da Kina preuzima vodeću ulogu u oblikovanju budućega globalnog poretka nudeći multipolarnu alternativu američkoj hegemoniji. O tome, kao i o drugim aktualnim globalnim i nacionalnim temama, razgovaramo s uvijek zanimljivom Vesnom Pusić, bivšom ministricom vanjskih poslova.

