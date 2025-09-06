FOTO Križevi, krunice i prosvjednici na trgovima: Pogledajte kako su jutros izgledali gradovi diljem Hrvatske

Zagreb, Split, Šibenik i Zadar. Gradovi su tu u čijim su se središnjicama jutros, kao i svake prve subote u mjesecu okupili molitelji
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Riječ je o organiziroj javnoj molitvi krunice na trgovima diljem zemlje, a ovi skupovi okupljaju pretežno muškarce koji kleče i mole za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja, duhovni autoritet muškaraca u obitelji te za očuvanje katoličkih vrijednosti.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Pokret je inspiriran inicijativama iz Poljske i Australije, a u Hrvatskoj ga predvodi Krunoslav Puškar, osnivač portala "Muževni budite" i član udruge "Hrvatska za život".
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Financijsku podršku pruža katolička zaklada Rhema, iza koje stoje Ivan i Mirjana Topčić te Ivić Pašalić, bivši savjetnik Franje Tuđmana. Puškar je prethodno bio regionalni voditelj inicijative "40 dana za život" 
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Okupljanja su često izazivala reakcije javnosti što se ovog puta dogodilo i na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjednici, uključujući feminističke aktivistice i političare, ističu poruke poput "Moje tijelo, moj izbor" i "Gdje su molitve za žrtve femicida?", kritizirajući fokus molitelja na teme poput čednosti i obiteljske hijerarhije.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Prosvjednicima se u tihoj misi pridružila i umjetnica i aktivistiva Arijana Lekić- Fridrih.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
