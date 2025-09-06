FOTO Križevi, krunice i prosvjednici na trgovima: Pogledajte kako su jutros izgledali gradovi diljem Hrvatske

Riječ je o organiziroj javnoj molitvi krunice na trgovima diljem zemlje, a ovi skupovi okupljaju pretežno muškarce koji kleče i mole za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja, duhovni autoritet muškaraca u obitelji te za očuvanje katoličkih vrijednosti.
Financijsku podršku pruža katolička zaklada Rhema, iza koje stoje Ivan i Mirjana Topčić te Ivić Pašalić, bivši savjetnik Franje Tuđmana. Puškar je prethodno bio regionalni voditelj inicijative "40 dana za život"
Okupljanja su često izazivala reakcije javnosti što se ovog puta dogodilo i na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjednici, uključujući feminističke aktivistice i političare, ističu poruke poput "Moje tijelo, moj izbor" i "Gdje su molitve za žrtve femicida?", kritizirajući fokus molitelja na teme poput čednosti i obiteljske hijerarhije.