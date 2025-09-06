Angela Butorac iz Starih Mikanovaca najgizdavija Šokica

U sklopu festivala tamburaške glazbe Zlatne žice Slavonije u Požegi održan je izbor najgizdavije Šokice. Laskavu titulu najgizdavije osvojila je Angela Butorac iz Starih Mikanovaca. Prvom pratiljom proglašena je Eva Svjetličic iz Jakšića, a drugom pratiljom Veronika Mataić iz Starog Topolja.

Pobjednica Angela članica je kulturno-umjetničkog društva "Šokadija" iz Starih Mikanovaca. Predstavila se u tradicionalnoj narodnoj nošnji svog kraja iz tridesetih godina prošlog stoljeća.

- To je svečana sprema koja se nosila na neke velike ljetne svečanosti kao što su svete mise, kirvaji, Brašančevo ili primjerice kod nas u selu Ilinje - pojasnila je najgizdavija Šokica.

Rekla je da nije bilo puno posla oko pripremanja, a pobjedu nije očekivala. Festival je otvorio požeški gradonačelnik Borislav Miličević, uz prigodno obraćanje požeško-slavonske županice Antonije Jozić. Uslijedila je folklorna riznica Zlatnih žica Slavonije, u kojoj su nastupili gostujući ansambli - folklorni studio Blaževski iz Sjeverne Makedonije, Varaždinski folklorni ansambl i HKUD Valpovo 1905.