FOTO Ubojita interkontinentalna balistička raketa tek je predstavljena, sposobnosti još joj se ne znaju posve, ali SAD već sprema protuplan

Kina je na vojnoj paradi predstavila svoje najnovije interkontinentalne balističke rakete (ICBM), označene kao DF-61. Na paradi je DF-61 bila grupirana s balističkom raketom JL-1 koja se lansira iz zraka i balističkom raketom JL-3 koja se lansira s podmornice, obje s interkontinentalnim dometom, te novom verzijom DF-31, navodi CNN. Ogromna raketa DF-61, koja se prevozi na mobilnoj platformi, prvi put se pojavila u objavama na društvenim mrežama prije same parade.

"Vjeruje se da je DF-61 najnapredniji kineski ICBM. Sposobnosti ovih projektila nisu jasne, ali Trumpov planirani sustav proturaketne obrane 'Zlatna kupola' razvija se s namjerom zaštiti od takvih prijetnji", izvijestio je Time.

The War Zone piše kako već neko vrijeme postoje izvještaji da Kina razvija ICBM-ove sljedeće generacije, uključujući nasljednika ICBM-a DF-41. Još uvijek nema čvrstih detalja o DF-61, a nije ni poznato je li u operativnoj uporabi. Za usporedbu, DF-41 je prvi put javnosti prikazan na velikoj paradi 2019., ali se smatra da je njegov razvoj započeo prije 2000. godine, dok je 2017. navodno počeo ulaziti u operativnu upotrebu. DF-41 je dug oko 20 metara i ima procijenjeni domet između 12.000 i 15.000 kilometara.

Prošle godine, The Washington Times izvijestio je da se pojavljuju navodi o nasljedniku DF-41 kojeg su tada nazivali DF-45 i DF-51. Taj članak uslijedio je nakon što je general američkog ratnog zrakoplovstva Anthony Cotton, čelnik Strateške zapovjedne službe SAD-a, navodno rekao članovima Kongresa na zatvorenom saslušanju da Kina razvija "novu generaciju mobilnih interkontinentalnih balističkih raketa".

FOTO Pogledajte vojnu moć Kine na najvećoj paradi u povijesti: Pokazali i novo oružje

"Ponekad nazivan DF-45 ili DF-51, očito je dizajniran da nadmaši DF-41", rekao je tada Rick Fisher, viši suradnik Centra za međunarodnu procjenu i strategiju, za The Washington Times. "Takav ICBM ne bi bio puno veći od DF-41 kako bi se omogućila cestovno-mobilna verzija." Naime, trenutno se čini da je DF-61 po veličini u skladu s DF-41.

"DF-45 bi imao uzletnu težinu od 112 tona i nosivost od 3,6 tona te bi bio opremljen sa sedam bojevih glava od 650 kilotona. Procijenjeni domet nove rakete je od 12.000 do 15.000 kilometara", izvijestio je The Washington Times, no izvor podataka nije u potpunosti jasan.

DF-61 i dalje bi mogao biti samo jedan od nekoliko potpuno novih dizajna ICBM-a na kojima Kina radi, piše The War Zone te dodaje kako je dobro poznato da Kina posljednjih godina značajno ulaže u proširenje svog arsenala.

"Raketne snage Narodnooslobodilačke armije (PLARF) napreduju u svojim dugoročnim planovima modernizacije kako bi poboljšale svoje 'strateške odvraćajuće' sposobnosti", napomenuo je Pentagon u neklasificiranoj verziji godišnjeg izvještaja o kineskom vojnom razvoju poslanom Kongresu u prosincu 2024. godine. "NR Kina razvija nove interkontinentalne balističke rakete (ICBM-e) koje će značajno poboljšati njene snage sposobne za nuklearni napad i zahtijevat će povećanu proizvodnju nuklearnih bojevih glava."