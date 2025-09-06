Naši Portali
PROSVJEDI U NOVOM SADU

Brutalni sukobi u Novom Sadu, ovo su snimke kaosa. Oglasio se Vučić pa sasuo uvrede: 'Zadnji ološ'

Sukob građana i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Foto: Milan Maricic
VL
Autor
Hina
06.09.2025.
u 06:47

Vučić tvrdi da su policajci, "koji su mirno stajali ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, napadnuti iz čista mira"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak navečer, nakon što je policija silom razbila prosvjed u Novom Sadu, da je 11 policajaca ozlijeđeno u nasilju i da je više prosvjednika uhićeno. Policija je prethodno u punoj opremi za razbijanje demonstracija, uz uporabu sile, topovskih udara i suzavca, rastjerala prosvjednike skupa u kampusu Novosadskog sveučilišta na koje su građane pozvali studenti zbog policijske brutalnosti i narušavanja autonomije sveučilišta.

Anti-government protestors clash with riot police in Novi Sad
Riot police officers stand guard, during clashes with anti-government protestors, at a protest against what the demonstrators say is an increase in police brutality, at the university campus, in Novi Sad, Serbia, September 5, 2025. REUTERS/Zorana Jevtic Photo: ZORANA JEVTIC/REUTERS
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS

Vučić tvrdi da su policajci, "koji su mirno stajali ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, napadnuti iz čista mira".  Do intervencije je došlo nakon okupljanja više tisuća prosvjednika ispred Filozofskog fakulteta i njihova zahtjeva da policija napusti taj i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (DIF), u koji su ušli prije nekoliko dana na poziv dekana.

"U Novom Sadu su, uz prisustvo predstavnika Europskog parlamenta, neki pokušali da ugroze stabilnost i sigurnost Srbije sa fantomkama na glavama", kazao je Vučić, prenosi Beta. Srbijanski predsjednik mislio je na izaslanstvo Europskih zelenih koji su na poziv dijela prosvjednika stigli u Novi Sad. Vučić ih je nazvao "zadnjim ološem".

"Pod svaku cijenu su željeli zauzeti prostorije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i u tome nisu uspjeli", kazao je Vučić.  Dodao je da je do sada uhićeno više osoba i očekuje da će ih biti uhićeno još desetine. Tvrdi napadali policiju i pirotehničkim sredstvima i na druge načine. "Nikada neće pobijediti Srbiju i njezine državne organe", rekao je. 

Jutro nakon brutalnog napada policije na studente u Novom Sadu, javio se i Vučić
Sukob građana i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
N1, međutim, javlja da je policija krenula u intervenciju kad su se građani već počeli razilaziti, a prethodno je održan miran prosvjedni skup u središtu grada gdje su se građanima i studentima obratili njihove kolege, profesori, majka jednog od stradalih u padu nadstrešnice Dijana Hrka i aktivisti građanskih organizacija. Oporba je interenciju nazvala nepotrebnom, brutalnom zlouporabom snaga reda protiv građana i studenata. Mirni prosvjedi studenata održani su u petak navečer u još desetak srpskih gradova, među ostalim u Nišu, Kragujevcu i Valjevu.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija

Avatar Glasrazuma1
Glasrazuma1
08:04 06.09.2025.

Sve vreme Vucic govori kako on Srbiju vodi u EU a u svakoj prilici za istu tu EU govori da organizuje prosvjede i naziva ih Europskim ološem a ide na sastanke sa Putinom , Sijom Lukasenkom i pljuje po Evropi. I kao rakav on za Eu politicare predstavlja faktor stabilnosti.

Avatar Joja
Joja
07:53 06.09.2025.

Cudni ovi, hoceju Rusiju a ne zele ruski rezim

71
71dan
07:44 06.09.2025.

Milom neće,sli hoće silom.Tko se maća laća..E,moj Vučiću...

