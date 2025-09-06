Brutalni sukobi u Novom Sadu, ovo su snimke kaosa. Oglasio se Vučić pa sasuo uvrede: 'Zadnji ološ'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak navečer, nakon što je policija silom razbila prosvjed u Novom Sadu, da je 11 policajaca ozlijeđeno u nasilju i da je više prosvjednika uhićeno. Policija je prethodno u punoj opremi za razbijanje demonstracija, uz uporabu sile, topovskih udara i suzavca, rastjerala prosvjednike skupa u kampusu Novosadskog sveučilišta na koje su građane pozvali studenti zbog policijske brutalnosti i narušavanja autonomije sveučilišta.
Vučić tvrdi da su policajci, "koji su mirno stajali ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, napadnuti iz čista mira". Do intervencije je došlo nakon okupljanja više tisuća prosvjednika ispred Filozofskog fakulteta i njihova zahtjeva da policija napusti taj i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (DIF), u koji su ušli prije nekoliko dana na poziv dekana.
Policija privela čoveka koji je pokušao da ode do rektorata jer mu se dete nalazi tamo.
"U Novom Sadu su, uz prisustvo predstavnika Europskog parlamenta, neki pokušali da ugroze stabilnost i sigurnost Srbije sa fantomkama na glavama", kazao je Vučić, prenosi Beta. Srbijanski predsjednik mislio je na izaslanstvo Europskih zelenih koji su na poziv dijela prosvjednika stigli u Novi Sad. Vučić ih je nazvao "zadnjim ološem".
"Pod svaku cijenu su željeli zauzeti prostorije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i u tome nisu uspjeli", kazao je Vučić. Dodao je da je do sada uhićeno više osoba i očekuje da će ih biti uhićeno još desetine. Tvrdi napadali policiju i pirotehničkim sredstvima i na druge načine. "Nikada neće pobijediti Srbiju i njezine državne organe", rekao je.Jutro nakon brutalnog napada policije na studente u Novom Sadu, javio se i Vučić
N1, međutim, javlja da je policija krenula u intervenciju kad su se građani već počeli razilaziti, a prethodno je održan miran prosvjedni skup u središtu grada gdje su se građanima i studentima obratili njihove kolege, profesori, majka jednog od stradalih u padu nadstrešnice Dijana Hrka i aktivisti građanskih organizacija. Oporba je interenciju nazvala nepotrebnom, brutalnom zlouporabom snaga reda protiv građana i studenata. Mirni prosvjedi studenata održani su u petak navečer u još desetak srpskih gradova, među ostalim u Nišu, Kragujevcu i Valjevu.
Sve vreme Vucic govori kako on Srbiju vodi u EU a u svakoj prilici za istu tu EU govori da organizuje prosvjede i naziva ih Europskim ološem a ide na sastanke sa Putinom , Sijom Lukasenkom i pljuje po Evropi. I kao rakav on za Eu politicare predstavlja faktor stabilnosti.