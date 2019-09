DORH ispituje Pupovčeve izjave. Odbor za ratne veterane odgodio raspravu

Unatoč zahtjevima braniteljskih udruga da saborski Odbor za ratne veterane održi tematsku sjednicu zbog izjava čelnika SDSS-a Milorada Pupovca kojima modernu Hrvatsku uspoređuje s NDH, odlučeno je da će se s tom tematskom sjednicom pričekati dok DORH ne ispita Pupovčeve izjave zbog kojih su braniteljske udruge podigle kaznene prijave.

Mostov Miro Bulj je pak tražio da Odbor donese zaključak prema kojem će svi članovi tog Odbora i vladajuće većine, koji posljednjih dana kritiziraju Pupovčeve izjave i traže raskid koalicije HDZ-a sa SDSS-om, sami izađu iz te većine i time izazove prijevremene parlamentarne izbore. Očekivano, vladajući se s ovim nisu složili.

- Udruge su tražile tematsku sjednicu o Pupovčevim izjavama, ali danas je DORH priopćio da istražuje ima li tu elemenata kaznenog djela za koji se može dobiti i godina dana, vjerujem da bi trebali ostaviti prostora da vidimo što će zaključiti DORH pa bi onda mogli nastaviti raspravu – rekao je predsjednik Odbora za ratne veterane, HDZ-ov Josip Đakić.

Miro Bulj kaže da od Pupovca nije ni očekivao drugačije izjave, ali da živimo u demokratskoj državi koja dozvoljava pravo govora.

- Oni koji su u većini sastanče o Miloradu Pupovcu i na kraju imaju zaključak o nikad čvršćoj koaliciji. Kako određeni članovi ove većine kao Brkić, Culej, Đakić, pa i savjetnik predsjednice Deur koji je danas ovdje stalno kritiziraju Pupovčeve izjave i govore da se Pupovca trebalo davno izbaciti iz koalicije, mislim da bi mi ovdje u Odboru za ratne veterane trebali kao branitelji poslati jasnu poruku. Zato bih predložio zaključak da članovi Odbora za ratne veterane koji kritiziraju Pupovca sami izađu iz vladajuće većine, da se raspišu izbori i riješi taj problem. Svakodnevno bombardirati izjavama o Miloradu Pupovcu iz HDZ-ovih redova, a biti s njime u koaliciji, šalje strašnu poruku braniteljskoj populaciji, stvara kaos, ili ste s njime u koaliciji ili niste, zato predlažem da izađete iz te kolacije i idemo na demokratske izbore – ocijenio je Bulj.

Đakić je uzvratio da treba institucijama dozvoliti da nepristrano rade svoj posao.

- Reći ću da stvarno traju izvidi DORH-a kojeg smo više puta pozivali da radi svoj posao, to su institucije kojima bi trebali vjerovati, nadam se da će biti u tom cilju da se članak 349 stvarno primijeni, da tko javno izvrgava ruglu RH, njene zastave ili himne će biti kažnjen s godinom dana zatvora. A svaki pojedinac je osoba za sebe, svaki od nas pred zakonom odgovara pred pravosuđem, mislim da daljnje zaključke oko toga ne treba donositi s obzirom na to da je DORH pokrenuo izvide u tom pravcu, nadamo se da će ih završiti i utvrditi je li kazneno djelo to što je napravio Pupovac. Treba institucijama dozvoliti da nepristrano rade svoj posao – objašnjava Đakić. Bulj njega i njegove kolege, druge članove odbora koji su ranije napustili sjednicu – Milijana Brkića i Stevu Culeja – optužuje za licemjerje.

- Dosta je licemjerja, sasvim je jasno da manipulirate, jer da su drugačije okolnosti, da su s druge strane druge političke opcije, danas bi ovdje imali šator. Budimo manje licemjerni, budimo jasni, a ne da 7 dana bude Pupovac je dobar, pa ne valja, politički je licemjerno manipulirati narodom i hrvatski braniteljima. Zato predlažem da svi ovdje koji su hrvatski branitelji koji osuđuju Pupovčeve izjave da izađu iz koalicije i da riješimo taj problem – ponovno je predložio Bulj, a podržao ga je i njegov kolega Nikola Grmoja primijetivši ipak kako se sada čekaju izvidi DORH-a, iste one institucije koju proziva njihov kolega Ivan Penava. Buljev prijedlog nije nitko podržao, a većinom je glasova odlučeno da se rasprava odgoditi dok ne dobiju odgovore DORH-a.

Nakon sjednice, Josip Đakić novinarima je rekao kako on nikoga ne osuđuje, ali mu je drago da policija istražuje izjave Milorada Pupovca.

- Ja nalazim elemente kršenja tog članka zakona, a vjerujem i svatko od vas tko je to razumno pročitao što je Pupovac govorio medijima druge države. Ako ništa drugo trebao se ispričati – kazao je Đakić. Osvrnuo se i na izjavu Steve Culeja da je SDSS davno trebao izaći iz koalicije.

- Nacionalne manjine su potrebne u hrvatskoj državi, njih je i Franjo Tuđman njegovao i s njima surađivao i bile su u vlasti. Ali, ne pamtim da je itko od njih koji je bio u vlasti izjavio ovako nešto. Mislim da u SDSS-u postoje ljudi koji zapravo rade na dobrobit Hrvatske. A postoje i oni koji štete. Oni će o tome morati sami raspraviti. Vrijeme je takvo da svatko od nas jednak pred zakonom i samo raspravljamo tome tko radi u interesu onoga koga zastupa, a tko radi protiv njihovih interesa. Svi su osudili izjave kolege Pupovca – objašnjava Đakić. I ako DORH utvrdi da nema kaznenog djela u Pupovčevim izjavama, koalicija, naglašava, može i dalje trajati, ali "netko mora odgovarati ako je odgovoran".

- Postoje tamo i razumni ljudi koji jasno govore o svojim stavovima, a nisu izrekli nikakve uvrede. Ne bih ja o tome treba li se Pupovac povući iz politike, to će odlučiti on i njegova stranka. Neke njegove kolege koje su ga u jednom trenutku podržali, kada razmisle vjerojatno će i sami doći do tog zaključka – nastavlja Đakić koji priznaje da ova situacija unosi nered u HDZ-ove redove.

- Naravno da... Tko može biti zadovoljan takvim, jeste li vi kao građani zadovoljni? - priznaje.

Je li šef HDZ-a Plenković popustljiv prema Pupovcu, pitaju ga novinari.

- On je predsjednik stranke koji dogovara aktivnosti i sve ostalo i naravno da mora biti onako kako može u datom momentu. Ne može presjeći i reći gotovo, kao, recimo, s Mostom. Kad su oni glasali protiv, stvar je bila jasna, nije više bilo koalicije. Kada će netko vjerojatno drugi glasati protiv, također. Možda više neće biti u stranci, u Klubu zastupnika, neće više biti u koaliciji – objasnio je Đakić.

Na sjednici je bio i ministar branitelja Tomo Medved koji je novinarima kratko prokomentirao kako je DORH neovisno tijelo i postupit će u skladu s nadležnostima.

- Rekao sam da su te izjave bile neodgovorne i da nisu bile utemeljene na činjenicama. O tome da ne raskidamo koaliciju je odluka donijeta na koalicijskom sastanku, donio ju je predsjednik Vlade i HDZ-a – poručio je Medved.

Video: Konferencija za medije Milorada Pupovca