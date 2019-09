Milorad Pupovac danas ima presicu. Ostaje li u koaliciji ili ne?

Nakon što je posljednji put na konferenciji za novinare SDSS-a poručeno da će stranačka tijela donijeti odluku hoće li SDSS izaći iz koalicije, danas će u 10 sati, u Saboru biti održana konferencija za medije Kluba zastupnika na kojoj će govoriti Milorad Pupovac i to o aktualnoj političkoj situaciji.

Pupovac je u utorak rekao da će hrvatska javnost biti obaviještena o svemu. "Sutra će biti konferencija na kojoj će se razgovarati o tome", rekao je.

Na pitanje ostaje li SDSS u koaliciji i je li razgovarao s Pupovcem, premijer Andrej Plenković je rekao da svaki dan razgovaraju. "To će vam on iskomunicirati sutra. Mi komuniciramo stalno". rekao je. "Da, jučer s manjinama, da danas s manjinama i da sutra s manjinama. To je ključno za hrvatsko društvo. To je bit za svu našu djecu i sve koji žive u Hrvatskoj", kazao je premijer.

Video: Plenković o Šuici, Milanoviću, Pupovcu, putu u Helsinki...