Medved: I članovi zajednice branitelja HDZ-a osudili su 'neodgovorne izjave' Milorada Pupovca

Ministar branitelja Tomo Medved izjavio je u utorak da su članovi zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" osudili "neodgovorne izjave" predsjednika SDSS-a i saborskog zastupnika Milorada Pupovca.

"Premijer Andrej Plenković i svi nazočni na sastanku vrlo su jasno iskazali svoje neslaganje i osudili neodgovorne izjave Milorada Pupovca, te su na taj način dali do znanja da su neprihvatljive", rekao je Medved novinarima nakon sastanka Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak“ u stranačkoj Središnjici, kojem je nazočio i Plenković.

Medved: Suzdržimo se od takvih izjava, treba rješavati važna pitanja

Pupovčeve izjave u interviewu slovenskom "Delu" posebice su neprihvatljive u kontekstu nekakvih možebitnih povijesnih revizionističkih odnosa. "Vrlo jasno i precizno, predsjednik Vlade i svi sudionici sastanka osudili su svaki oblik iznošenja neistine, tj. stvaranja krivih konotacija protiv interesa Hrvatske", rekao je Medved.

Apelirao je da se ubuduće izbjegavaju takvi oblici komuniciranja u javnosti. "Usmjerimo se na važna pitanje i projekte koje Vlada uspješno realizira, do kraja mandata ćemo realizirati sva programska područja za dobrobit našega naroda", poručio je.

Medved je ustvrdio da su članovi HDZ-ove zajednice branitelja jednoglasno dali punu potporu Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću u svim programima i projektima koje provodi.

Na pitanje je li na sastanku bilo riječi o koaliciji s Pupovcem i SDSS-om odgovorio je kako o tome nije bilo govora, a što se tiče zahtjeva HVIDR-e za preispitivanjem Pupovčeve kaznene odgovornosti rekao je kako je pravosuđe u Hrvatskoj neovisno te se od pravosudnih tijela očekuje očitovanje o zahtjevu HVIDR-e.

Upitan što ako Pupovac ne prestane s takvim izjavama, Medved pozvao Pupovca i "sve koji imaju mogućnost ulaziti u javni prostor" da se suzdrže od izjava koje ne doprinose normaliziranju odnosa u Hrvatskoj.

"Imamo i te kako važnih životnih pitanja koje moramo rješavati. Pozivam da se svi zajedno usmjerimo na rješavanje tih životno važnih pitanja za naše građane", poručio je.

Đakić: Pojedinac ne može takvim jezikom vrijeđati Hrvatsku i Domovinski rat

Predsjednik HVIDR-e Josip Đakić rekao je novinarima da su "nacionalne manjine dobrodošle, ali pojedinac ne može baš takvim jezikom vrijeđati Hrvatsku i Domovinski rat".

Na pitanje o priopćenju kojim se u ponedjeljak oglasila HVIDR-a, Đakić je podsjetio kako je to priopćenje poslao predsjednik Glavnog odbora Josip Periša, kojega podržava jer su izjave Pupovca u "Delu" neprimjerene.

Što se tiče spekulacija da će na predstojećim Svehrvatskim športskim igrama invalida Domovinskog rata u Makarskoj HVIDR-a predložiti prosvjed na Markovu trgu i blokadu Hrvatskog sabora, Đakić kaže da za to nije čuo.

"To nisam čuo, to nije nitko iz HVIDR-e još rekao. To je netko drugi rekao", ustvrdio je Đakić dodavši kako smo demokratsko društvo i sve je moguće. "Sve je moguće u prosvjedima i nezadovoljstvima. Puno puta smo vidjeli svašta, no mislim da ćemo i bez toga naći rješenja", poručio je.

