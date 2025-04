Ovo je trenutak kada se papa Franjo promijenio: Jedno putovanje bilo je prekretnica

Papa Franjo preminuo je danas u 89. godini života, potvrdio je Vatikan. Umro je mjesec dana nakon što je otpušten iz bolnice, gdje je proveo pet tjedana boreći se s infekcijom koja je na kraju dovela do obostrane upale pluća. Njegova smrt označila je početak razdoblja sedisvakancije – posebnog protokola koji vrijedi dok Katolička Crkva čeka izbor novog Pape.

Tijekom pontifikata Papa Franjo posjetio je brojne zemlje, a jedan od novinara koji ga je često pratio na tim putovanjima bio je Claudio Lavanga, dopisnik NBC Newsa. Pratio ga je u više od 40 država i iz prve ruke svjedočio promjenama koje su se kod njega s vremenom događale.

NBC’s Claudio Lavanga reports for TODAY from Vatican City on what happens after the death of Pope Francis, including a special rosary and the rite of certification of death led by American Cardinal Kevin Farrell. https://t.co/WNjp6lEVUx