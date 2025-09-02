Donald Trump danas će održati posebnu najavu u Bijeloj kući

Donald Trump danas će u Ovalnom uredu održati posebnu predsjedničku najavu, a rastu spekulacije o čemu će se raditi u njegovom obraćanju. Glasine su počele kružiti na društvenim mrežama rano u utorak nakon što se na dnevnom rasporedu Bijele kuće pojavila stavka "Predsjednik daje najavu". Iznenadno obraćanje zakazano je za 14 sati po lokalnom vremenu (20 sati u Hrvatskoj), no do sada nije objavljeno o čemu će govoriti, piše Mirror.

Ovo dolazi nakon što je 79-godišnji Trump reagirao na višednevne spekulacije o svom zdravstvenom stanju, nakon što su se pojavile fotografije koje prikazuju tajanstvene tamne modrice na stražnjoj strani njegove ruke. U kratkoj objavi na platformi Truth Social u nedjelju navečer napisao je "Nikada se u životu nisam bolje osjećao". Neki politički komentatori sugeriraju da bi najava mogla biti vezana uz raspoređivanje Nacionalne garde u Chicago, nakon što su nedavno bili stacionirani u Washingtonu, DC.

U nedjelju je Trump upozorio da bi mogao rasporediti ovu državnu vojnu snagu u treći po veličini američki grad, nakon što je tijekom praznika Dana rada u Chicagu ubijeno osam ljudi. U izravnoj poruci guverneru Illinoisa JB Pritzkera napisao je na Truth Social: "Bolje da brzo to riješi, ili dolazimo!" Trump je također pojačao prijetnje protiv venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, optužujući zemlju da predstavlja prijetnju američkoj sigurnosti zbog trgovine drogom što je dovelo do glasina o mogućoj invaziji. U posljednjih nekoliko dana, američka mornarica postavila je dva raketna razarača klase Aegis, USS Gravely i USS Jason Dunham, u Karibe, zajedno s razaračem USS Sampson i krstaricom USS Lake Erie u vodama Latinske Amerike.

Odgovarajući na povećanu vojnu aktivnost, gospodin Maduro je izjavio da je stavio svoju zemlju u stanje visoke pripravnosti, rekavši za vikend: "Suočeni s ovom maksimalnom vojnom pritiskom, proglasili smo maksimalnu pripravnost za obranu Venezuele". U posljednjih nekoliko dana također je rasla spekulacija o zdravstvenom stanju Donalda Trumpa nakon što su se pojavile slike koje prikazuju značajne modrice na predsjednikovoj desnoj ruci dok je potpisivao dvije uredbe u Ovalnom uredu. Bijela kuća je ranije modrice objasnila njegovim uobičajenim rukovanjem s svjetskim vođama i redovitim korištenjem "terapije aspirinom" za prevenciju srčanih problema.