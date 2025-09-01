Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Turbulentni odnosi Indije i Kine

Trump svojim carinama jača 'istočni NATO'

Autor
Denis Romac
01.09.2025.
u 23:06

Američki predsjednik uspio je ono što se činilo nemogućim, ujediniti i okrenuti protiv Amerike i američke saveznice i američke protivnice, koje pronalaze zajednički interes u suprotstavljanju Trumpovoj Americi

Dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u kineskom Tianjinu zaslužuje oznaku povijesnoga, ali ponajprije zbog činjenice da su se u Tianjinu susreli i razgovarali kineski predsjednik Xi Jinping i indijski premijer Narendra Modi, kojemu je to bio prvi posjet Kini od 2018. godine. U međuvremenu, 2020., dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta, koje su ujedno i nuklearne sile, bile su akterice smrtonosnog pograničnog sukoba na Himalaji, koji vjerojatno nije prerastao u otvoreni rat samo zbog činjenice da je riječ o teško dostupnom terenu na kojem je skoro nemoguće čak i ratovati.

Ključne riječi
Narendra Modi Donald Trump Vladimir Putin Xi Jingpin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još