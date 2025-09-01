Trump svojim carinama jača 'istočni NATO'

Dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u kineskom Tianjinu zaslužuje oznaku povijesnoga, ali ponajprije zbog činjenice da su se u Tianjinu susreli i razgovarali kineski predsjednik Xi Jinping i indijski premijer Narendra Modi, kojemu je to bio prvi posjet Kini od 2018. godine. U međuvremenu, 2020., dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta, koje su ujedno i nuklearne sile, bile su akterice smrtonosnog pograničnog sukoba na Himalaji, koji vjerojatno nije prerastao u otvoreni rat samo zbog činjenice da je riječ o teško dostupnom terenu na kojem je skoro nemoguće čak i ratovati.
