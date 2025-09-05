Domovi za starije ponovno dižu cijene: Ova županija smanjuje subvencije, korisnici na udaru

Unatoč subvencijama koje je uvela Sisačko-moslavačka županija kako bi ublažila šok prošlogodišnjeg poskupljenja smještaja — koje je u nekim slučajevima dosezalo i 50% — korisnici će ponovno morati plaćati više. Naime, subvencije se sada smanjuju, što će direktno utjecati na krajnji iznos računa za korisnike, piše Mirovina.hr.

Prošle godine, nakon što su korisnici izrazili nezadovoljstvo zbog naglog skoka cijena, župan Ivan Celjak odlučio je da razliku pokrije županijski proračun. Subvencije su tada iznosile između 12 i 47 posto, ovisno o visini poskupljenja. Sada, unatoč tvrdnjama da su i dalje među najpovoljnijima u Hrvatskoj, domovi ponovno povećavaju cijene, što otvara nova pitanja o dugoročnoj održivosti i pristupačnosti skrbi za starije osobe u ovoj županiji.

– Na žalost bili smo primorani uskladiti cijene, prvenstveno zbog značajnog rasta cijena energenata, prehrambenih proizvoda, medicinskih materijala te ostalih troškova koji su nužni kako bi nastavili pružati kvalitetnu i odgovarajuću razinu usluge svim našim korisnicima. Naš dom je kompletno uređen i obnovljen, proširili smo kuhinju za pripremu obroka, ugrađena je nova kotlovnica, a našim korisnicima osigurali smo suvremeno opremljen Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pa specijalističke preglede i terapije mogu obavljati u zgradi doma, rekao je ravnatelj Doma za starije osobe Sisak, Ivor Borovnjak.

Prema dostupnim informacijama, boravak u jednokrevetnoj sobi za osobe s najnižom razinom potrebne skrbi sada iznosi 540 eura mjesečno, dok korisnici s najvišim stupnjem njege plaćaju i do 880 eura. Dvokrevetna soba košta 520 eura za prvi stupanj skrbi, a trokrevetne sobe namijenjene su korisnicima viših stupnjeva, uz cijene od 570 i 610 eura.

Iako se dio troškova i dalje pokriva subvencijama, važno je napomenuti da su domovi najnovije odluke o poskupljenju zadržali "ispod radara" – nisu ih javno objavili na stranicama. Umjesto toga, u srijedu su poslali priopćenja u kojima pokušavaju opravdati nova poskupljenja, čak uključujući i pozitivne komentare korisnika koji, navodno, nemaju prigovora na višu cijenu.

Novi cjenik već se primjenjuje na buduće korisnike od 1. listopada, dok će postojeći korisnici osjetiti promjene od siječnja 2026. godine, piše Mirovina.hr. Sisačko-moslavačka županija ističe da će nastaviti sufinancirati trošak smještaja, u prosjeku s 345 eura mjesečno po korisniku, odnosno više od 4.000 eura godišnje. Postojeći korisnici imat će četiri mjeseca prijelaznog razdoblja kako bi, u suradnji sa svojim skrbnicima i Zavodom za socijalni rad, pronašli način kako prilagoditi financiranje smještaja novim cijenama, uz podršku Županije kroz subvencije.

Dom za starije osobe u Petrinji odlučio je povećati cijene smještaja, pravdajući odluku sve većim troškovima – od hrane i energenata do medicinskog materijala. Ravnatelj ustanove Damir Borić ističe kako bi bez prilagodbe cijena bilo teško održati dosadašnju razinu usluge.

Ipak, korisnicima se poručuje da razloga za paniku nema. Poskupljenje neće stupiti na snagu odmah, već početkom sljedeće godine, a provodit će se postupno i uz jasno definirane korake. Ideja je, kaže Borić, da obitelji i korisnici dobiju dovoljno vremena kako bi se financijski prilagodili promjenama.