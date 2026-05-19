VIDEO Ulice Drniša sablasno su puste: 'Ovdje nema nikoga, a na ispraćaju je nekoliko tisuća ljudi'

Drniš je danas grad u kojem se tišina može gotovo fizički osjetiti. U njemu je proglašen Dan žalosti nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca, kojega je u subotu navečer vatrenim oružjem usmrtio 50-godišnji sugrađanin Kristijan Aleksić. Na terenu u tom gradu nalazi se naša novinarka Slavica Vuković, koja izvještava iz središta zbivanja.

Pred Srednjom školom Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao, zastava je spuštena na pola koplja. Točno u podne održana je komemoracija. Na molbu obitelji, mediji nisu prisustvovali ni komemoraciji ni posljednjem ispraćaju koji je počeo u 17 sati na mjesnom groblju. „Čini se da je cijeli Drniš došao na ispraćaj. U gradu je pusto, a na groblju je u ovim trenucima zasigurno nekoliko tisuća ljudi”, javlja novinarka Večernjeg lista.

Tragedija iz Drniša brzo je prerasla lokalne okvire i pokrenula val solidarnosti, ali i dubokog ogorčenja širom Dalmacije. Točno u podne, u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi pod nazivom „19 minuta šutnje za Luku“. Građani i javne osobe prosvjedovali su bez stranačkih obilježja, simbolično šuteći 19 minuta za 19 godina prekinutog života. Okupljeni su jasno poručili kako Lukina smrt nije tek nesretna tragedija, već izravna posljedica propusta državnih institucija i pravosuđa koje je zakazalo u svojoj osnovnoj funkciji – zaštiti građana od dokazano opasnih pojedinaca.

Kontekst ubojstva, koji polako izlazi na vidjelo dok se pedesetogodišnji Aleksić nalazi na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu, samo potvrđuje ogorčenje javnosti. Zločin se dogodio u subotu oko 23:05 na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je uslijedila dramatična potraga. Napadač je bio u bijegu gotovo 30 sati prije nego što je lociran i uhićen na drniškom području.

Ono što građane najviše pogađa jest spoznaja da je Aleksić čovjek s teškim obiteljskim i kaznenim pedigreom: već je devedesetih godina pravomoćno osuđen za ubojstvo za koje je odslužio zatvorsku kaznu, a prije tri godine, 2023., protiv njega je vođen postupak zbog nezakonitog posjedovanja oružja i streljiva. Činjenica da je čovjek s takvom prošlošću, i s nelegalnim oružjem u rukama, slobodno hodao gradom pretočit će se sutra iz regionalnog bunta natrag na drniške ulice. Za sutra je najavljen veliki prosvjed građana upravo ispred škole koju je Luka pohađao. Do tada ulicama vlada gotovo sablasna tišina.