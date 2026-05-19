Zbogom epskim putovanjima, stiže era brzih vlakova

Do sada se obnova željeznice u Hrvatskoj događala mahom po principu gašenje požara: obnavljali su se dijelovi na kojima je situacija bila iznimno loša, pa smo zadnjih godina često svjedočili zastojima i prekidima zbog radova. Bilo je i nekih većih investicija i obnova već postojećih trasa. Već se neko vrijeme na većini relacija vozimo novim, modernim vlakovima, no ono što Hrvatsku čeka, nadmašuje sva ulaganja koja smo do sada imali.



Nakon obnova i gradnje cesta i autocesta Hrvatska započinje ozbiljnu, milijarde eura vrijednu obnovu, gradnju, modernizaciju HŽ-ove infrastrukture. Hrvatska pokreće, kako vole reći političari, najveći željeznički investicijski ciklus u svojoj povijesti koji će je spojiti i s važnim EU i koridorima zemljama u okruženju, pa ulaganja imaju i velik gospodarski značaj.