Do sada se obnova željeznice u Hrvatskoj događala mahom po principu gašenje požara: obnavljali su se dijelovi na kojima je situacija bila iznimno loša, pa smo zadnjih godina često svjedočili zastojima i prekidima zbog radova. Bilo je i nekih većih investicija i obnova već postojećih trasa. Već se neko vrijeme na većini relacija vozimo novim, modernim vlakovima, no ono što Hrvatsku čeka, nadmašuje sva ulaganja koja smo do sada imali.
Nakon obnova i gradnje cesta i autocesta Hrvatska započinje ozbiljnu, milijarde eura vrijednu obnovu, gradnju, modernizaciju HŽ-ove infrastrukture. Hrvatska pokreće, kako vole reći političari, najveći željeznički investicijski ciklus u svojoj povijesti koji će je spojiti i s važnim EU i koridorima zemljama u okruženju, pa ulaganja imaju i velik gospodarski značaj.
Zbogom epskim putovanjima, stiže era brzih vlakova
Pruga Dugo Selo – Novska najveća je samostalna investicija u povijesti prometne infrastrukture u Hrvatskoj, koja će u potpunosti promijeniti dinamiku života istočnog dijela Hrvatske
