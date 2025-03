HEP PODIŽE CIJENE

Nema više sezonskih cijena: Punjenje e-auta na autocestama skuplje nego ikad

Punjenje na punionicama izvan autocesta sada će koštati 0,35 €/kWh za priključke snage do 22,1 kW, a 0,45 €/kWh za priključke snage od 22,2 kW do 50 kW. Na autocestama će cijene biti 0,42 €/kWh za priključke do 22,1 kW, 0,57 €/kWh za one od 22,2 kW do 50 kW te 0,78 €/kWh za najbrže punjenje, odnosno za priključke iznad 50 kW. To je 20 posto više nego sada