Doktori joj operirali tumor na mozgu pa ostali iznenađeni kada su otkrili o čemu se radi

Halucinacije, nesanica, otkazivanje desne ruke i strašne noćne more. To su neki od simptoma koje je imala Amerikanka Rachel Palma. Uzrok? Liječnici su isprva mislili da je riječ o tumor na mozgu, no prava istina bila je puno neobičnija. U glavi joj je, naime, rastao parazit.

- Epizode su mi postajale sve bizarnije i bizarnije. Bilo je dana kada nisam znala gdje sam - kaže 42-godišnjakinja iz Middletowna u New Yorku za Today.

Problemi su počeli početkom prošle godine, a magnetska rezonanca otkrila je leziju na lijevoj strani mozga. Dr. Jonathan Rasouli rekao je kako su znakovi ukazivali na to da se radi o malignom tumoru. Uslijedila je operacija, no liječnike je čekalo iznenađenje. Umjesto tumora našli su nešto što je, kako kaže Rasouli, izgledalo poput prepeličjeg jaja. Liječnici su "uljeza" izvadili u jednom komadu i izrezali ga da vide što je unutra.

- Iz lezije je izašla mala trakavica - rekao je Rasouli. Liječnici su slavili jer ipak nije bila riječ o opasnom tumoru.

- Imala je jednog parazita u glavi kojeg smo uspjeli izvaditi. Bili smo vrlo sretni. Bila je to jedna od onih rijetkih situacija kad vidite parazita i mislite: "Wow, ovo je sjajno!" - kaže Rasouli.

Kako je parazit završio u glavi pacijentice? Radi se o neurocisterkozi, sprečivoj infekciji trakavice iz svinjetine, koja je vodeći uzrok epilepsije kod odraslih osoba. Palma ni sama ne zna kako se zarazila, no najvažnije je da je izliječena, posljednji pregled otprije dva mjeseca pokazao je da je sve u redu.

- Osjećam se prilično dobro. Gotovo kao da se nikad nije dogodilo - kaže Palma.

Članak je izvorno objavljen u svibnju 2019. godine!

VIDEO Medvjed lutao ulicama Sarajeva, lovci ga uspješno vratili u šumu