Kako u Neumu doživljavaju spajanje Pelješkog mosta: 'Ode sav narod okolo'

Hrvatska će u srijedu navečer biti napokon spojena nakon što kineski izvođači radova u Pelješki most ugrade i posljednji od 165 segmenata nosive čelične konstrukcije. No, pogled prema Pelješkom mostu budi strah i nemir u Neumu kod turističkih djelatnika.

Posebno su zabrinuti turistički radnici koji imaju radnje i prodavnice uz samu cestu. Kažu da veliki broj putnika koji idu prema Dubrovniku stanu u Nemu i tu troše novce. No problem će kažu nastati kada kolone auta budu išle preko Pelješkog mosta. “Nema tu nikakve pozitive. Ode sav narod okolo, Neum će ostat zaobiđen, kao i svaka opština koja je na kraju puta. Kad se to otvori mi više nemamo posla”, rekao je Kemal, ugostiteljski radnik za N1.

"Bit će izvjestan pad, u zimskom periodu će se dogoditi u objektima koji su direktno na Jadransko turističkoj cesti neki minus, i da ćemo poslovati nešto slabije nego što smo poslovali i morat ćemo tražiti neke nove puteve”, istakao je Stanko Raič, vlasnik restorana.

No nije sve u financijskim gubicima, kaže općinski načelnik. Pozitivna strana Pelješkog mosta je ta što će rasteretiti saobraćaj od GP Klek 1, Klek2 gdje se u ljetnim mjesecima stvaraju ogromne gužve. “Koji je to obim i da li će značajno uticati na Neum to ćemo vidjeti tek kad se otvori most. Moje mišljenje je da se most trebao graditi kao i svi drugi mostovi. Hrvatska ima to pravo spojiti svoju obalu, svoj teritorij”, rekao je Dragan Jurković, načelnik Neuma.

Most će fizički spojiti Komarnu i Brijesta, put od Zagreba do Dubrovnika skratiti za dva sata, putnicima na GP u Neumu skratit će vrijeme čekanja, a lokalnom stanovništvu donijeti brojne benefite. “Jedva čekamo, veselimo se da idemo preko našeg mosta”;

“Ovo će biti i turistička atrakcija, bude neki vidikovac i svašta", kazali su neki od građana.