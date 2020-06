Dok jedni zbijaju šale na Kolindin račun, druge je oduševila srednjim prstom: Volimo te

Nakon što je i Kolinda Grabar-Kitarović pokazala srednji prst i tako poslala jasnu poruku što misli o stavovima Miroslava Škore koji je jučer u studiju Večernjeg lista izjavio kako bi žena, ako zatrudni nakon silovanja, s obitelji trebala odlučiti što će učiniti i hoće li pobaciti, njezina reakcija podijelila je društvene mreže.

Na Twitteru ima onih koji su oduševljeni njezinim potezom.

– Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pokazala je srednji prst protiv krajnje desnih populističkih kandidata koji podupiru zabranu pobačaja i u slučaju silovanja. Volimo te, Kolinda – jedan je od komentara na Twitteru.

I never liked former Croatian president Kolinda Grabar Kitarovic, but this is her response to one extreme right politician saying that a woman who is pregnant as a result of rape would have to consult with her family about what she would do (of which the rapist could be a part): pic.twitter.com/arJt54LsIl