Dodijeljene nagrade najboljima u turizmu: Rovinj šampion godine

Dani hrvatskog turizma (DHT) završili su u petak navečer u Dubrovniku dodjelom godišnjih turističkih nagrada najboljim pojedincima, tvrtkama i organizacijama ove godine, a šampionom turizma proglašen je Rovinj, za što je nagradu uručio premijer Andrej Plenković. Uručujući nagradu šampion turizma rovinjskom gradonačelniku Emilu Nimčeviću, premijer Plenković je čestitao Rovinju i svima nagrađenima, kao i djelatnicima u turizmu. Oni su pridonijeli, istaknuo je, da 2025. bude rekordna turistička godina, s dolascima i noćenjima turista te prihodima i doprinosa turizma te s njime povezanih djelatnosti, ukupnom rastu BDP-a u Hrvatskoj. "Smatram da smo uz vaš rad i širi okvir koji radimo na razini države, stvorili preduvjete da ova grana hrvatskog gospodarstva zaista bude perjanica. Vjerujem da ćete i iduće godine na temelju iskustava iz ove i ranijih godina, a uzimajući u obzir i konkurenciju na Mediteranu i ukupno stanje gospodarstva na našim tržištima, donositi mudre i razborite odluke i za pripremu sezone i za promociju turizma, za što smo ove godine izdvojili duplo više sredstava nego lani; i da će i 2026. biti uspješna turistička godina", poručio je Plenković.

Nagrade za održivi turizam - TZ Međimurske županije, Dubrovniku i Maslina Resortu Stari Grad



Prvi puta na DHT-u su dodijeljene i nacionalne nagrade za održivi turizam u tri kategorije, koje je Hrvatska uvela među prvim zemljama u Europi. Za najbolju kontinentalnu destinaciju održivog turizma nagrađena je Turistička zajednica Međimurske županije, za najbolju otočnu/obalnu destinaciju Grad Dubrovnik, a za najbolji poslovni subjekt u održivom turizmu Maslina Resort Stari Grad na otoku Hvaru. Te su nagrade uručili ministar turizma i sporta Tonči Glavina i nova glavna tajnica svjetske organizacije UN Tourism Shaikha Nasser Al Nowais, koja stupa na dužnost s 1. siječnjem 2026. Za svoje prvo međunarodno putovanje u toj ulozi odabrala je Dubrovnik i dolazak na DHT na poziv ministra Glavine i zbog održivih turističkih politika Dubrovnika.

Nagrade za životno djelo dobili Boris Žgomba i Jako Andabak



Nagrade za životno djelo dobili su Boris Žgomba i Jako Andabak, koji su istaknuli važnost suradnika s kojima su radili, dok su nagrade "Anton Štifanić" dobili svjetski putnik i influencer Kristijan Iličić te Folklorni ansambl Linđo iz Dubrovnika. Ostale nagrade su dobili za turistički događaj godine osječka manifestacija HeadOnEast, za DMK turistički angažman Gates of Agartha agencija Beat travel, a za gastronomski doživljaj Skradinski festival rižota i načina života iz Skradina. Nagrada u kulturnom turizmu pripala je Varaždinu za program Subotnji ritam UNESCO-vog grada glazbe, u aktivnom turizmu projekt Istria300 iz Poreča, a u nautičkom turizmu Olive Island Marina iz Sutomišćice na otoku Ugljanu. Kao najbolji u zdravstvenom turizmu nagrađena je opatijska Thalassotherapia, u poslovnom turizmu AC Hotel by Marriott Split, u ruralnom turizmu manifestacija Jesen u Lici iz Gospića, dok je najbolji kamp Čikat s Malog Lošinja, hotel godine zadarski Hyatt Regency, a investicija godine u turizmu Žnjanski plato, .

Ambasadori hrvatskog turizma Ljutić, Levačić, Šandor, Mečić i Hrvatska rukometna reprezentacija



Nagrade su dobili i ambasadori hrvatskog turizma Zrinka Ljutić, Dina Levačić, Velimir Šandor, Emma Mečić i Hrvatska rukometna reprezentacija. Tradicionalne nagrade "Čovjek ključ uspjeha-djelatnik godine" dobili su iz agencija Krešimir Koletić, hitne medicine Senka Kajčić i Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) tim baza Rijeka, dok je najbolja u hotelskom domaćinstvu Ana Pilar, a u održavanju okoliša Milan Kodić. U prodaji i marketingu turizma najbolja djelatnica godine je Petra Terner, u nautičkom turizmu Teo Francetić, u prijevozu vozač autobusa Nikola Lendić, u sustavu turističkih zajednica Ivana Matušan, a u zdravstvenom turizmu Iva Brozičević Dragičević. Najbolji domaćin turističkog OPG-a je Tihomir Lučić, domar Goran Praštalo, konobar Samir Hodžić, kuhar Tino Sinožić, policajac Robert Tometić, prodavačica Marijana Macolić, a u smještaju u domaćinstvu Jasminka Blašković.

Za najboljeg recepcionara nagrađena je Sanja Mohorović, a za spasilaca na plažama i kupalištima Igor Romić, dok je turistički animator godine kovač Franjo Vinković, turistička inspektorica Marinka Matovac, turistički vodič Željko Čorkalo, a vatrogasac Milivoj Ličina. Prvi puta su dodijeljene i nagrade Vaš domaćin-Local Host, od kojih je najboljom proglašena Selma Seifert iz Gorskog kotara, a uručena su i posebna priznanja za herojsko djelo i hrabrost u spašavanju života Asmiru Šahinoviću, Luku Radoviću i Antoniju Langu, svi iz Cavtata. Na DHT-u je Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela i Slobodna Dalmacija dodijelili i nagradu najboljem malom hotelu Emotheo heritage hotel iz Imotskog. Na dodjeli su bili mnogi ministri i drugi visoki uzvanici, kao i više od tisuću sudionika DHT-a, koji su se ove godine održavali od 19. do 21. studenoga u dubrovačkim Valmarovim hotelima Lacroma i President.