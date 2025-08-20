Plaće u Hrvatskoj: Evo gdje se zarađuje 2.279 €, a gdje jedva 926 €

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za lipanj 1.444 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,8, a realno za 5,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u srijedu. U odnosu na plaću za svibanj ove godine, prosječna neto plaća za lipanj bila je nominalno niža za 0,5, a realno za 0,7 posto. Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, u iznosu od 2.279 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 926 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za lipanj iznosila je 1.233 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na svibanj ove godine, lipanjska medijalna plaća je bila niža za 0,2 posto, a za 11,5 posto viša u odnosu na šesti mjesec prethodne godine. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj iznosila je 2.008 eura, što je u odnosu na svibanj 2025. nominalno niže za 0,5, a realno za 0,7 posto. Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 10,4 posto, a realno za 6,5 posto.

Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća za lipanj 2025. bila je u zračnom prijevozu, 3.317 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 1.212 eura. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1.432 eura, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje nominalno više za 10,4 a realno za 6,7 posto. Istovremeno je prosječna mjesečna bruto plaća iznosila 1.988 eura, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje nominalno više za 11,2 a realno za 7,4 posto.

U lipnju 2025. bilo je prosječno 165 plaćenih sati, što je u odnosu na svibanj ove godine niže za 5,2 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu (175), a najmanji u djelatnosti usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (147). Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za lipanj iznosila je 8,45 eura, što je u odnosu na svibanj više za 4,2 posto, a u odnosu na lipanj lani za 5,1 posto, podaci su DZS-a.