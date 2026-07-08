I to se dogodilo: Ljevica polako povećava utjecaj u SAD-u

Amerikanci su vidjeli svega – ratove, glad, sreću, razvoj, siromaštvo, bolesti, Joea Bidena u Bijeloj kući. No nikada nisu vidjeli prave socijaliste ili komuniste na vlasti. Ili blizu vlast. Čak ni u oporbi. Politolozi već desetljećima raspravljaju kako to da se u SAD-u nikada nije razvila smislena ljevičarska stranka ili pokret što bi doveo prave socijaliste na vlast koji bi uveli rodiljni dopust, zdravstveno osiguranje za sve ili pak, ako ništa drugo, bolji javni prijevoz i više inspektora da gnjave poduzetnike.



No to se sve polako mijenja. Neće "komunisti" svakog časa doći na vlast na državnoj razini, ali ljevica ipak povećava utjecaj u SAD-u, a u samom New Yorku i vlada pravi socijalist Zohran Mamdani. Ovih se dana govori o pojedinim kandidatima Demokratske stranke koji su nedavno pobijedili na unutarstranačkim izborima i koji bi trebali na redovnim izborima u studenom ući u Kongres. Mnogi su od tih političara ujedinjeni pod krovom političke organizacije "demokratskih socijalista". Čak i njihovo ime pokazuje da su svjesni da se Amerikanci jednostavno boje pojma "socijalizam" pa moraju dodati "demokratski" kako bi se znalo da "nismo mi tu neki Sovjeti".