Do rujna će 12 tvrtki s Banovine i 70 iz cijele RH dobiti ugovore za obnovu 3000 kuća

U Petrinji je održana sjednica Stožera civilne zaštite za sanaciju posljedica potresa na kojoj su razmatrane dosadašnje aktivnosti te donesene nove odluke za uklanjanje teško stradalih objekata. Kako su izvijestili, do sada je na području Banovine uklonjeno ukupno 272 objekta, od čega je 117 objekata u Petrinji, 46 u Glini, a na području Siska dosad je uklonjen 31 objekt.

– Trenutačno se uklanja 22, a doneseno je novih 23 odluka za uklanjanje nakon što je ishođena suglasnost vlasnika i izrađen elaborat za svaki objekt koji je potrebno rušiti – kažu u Stožeru civilne zaštite.

Naveli su i podatke o tome koliko je kuća do sada obnovljeno. Iako se, zbog činjenice da je strašno puno objekata stradalo u potresu čini da obnova stoji i da se ništa ne događa, do sada je, po podacima Stožera, iz programa rekonstrukcijske obnove završeno i obnovljeno 380 kuća i to: 110 u Petrinji, 72 u Sisku, 48 u Glini, 24 u Jasenovcu, 19 u Lekeniku i na ostalim lokacijama na Banovini. U tijeku su i radovi na drugim objektima diljem tog područja, tako da se radnike može ovih dana zateći na obnavljanju još 502 kuće.

Do kraja kolovoza bit će potpisani ugovori za obnovu dodatnih 3000 kuća. Radove izvodi dvanaest tvrtki s područja Banovine te još njih sedamnaest iz drugih dijelova Hrvatske – dodaju u Stožeru.

Tamošnji je Županijski Zavod za javno zdravstvo izvijestio da je voda za piće na cijeloj Banovini ispravna i bez ograničenja za uporabu, a imaju i naputke za početak školske godine.

S obzirom na stanje školskih zgrada koje još nisu obuhvaćane obnovom, iz Stožera poručuju da će nastava za učenike iz 7 osnovnih i 4 srednje s područja Sisačko-moslavačke županije biti organizirana u drugim školama, a točni će rasporedi i lokacije na vrijeme biti dostavljeni školama i roditeljima kako bi se mogli pripremiti za novu školsku godinu.

Zavod za Geotehniku Građevinskog fakulteta iz Zagreba izradio je tehničko rješenje za sanaciju urušenih vrtača u Mečenčanima, pa je najavljen i skori početak sanacije tih opasnih otvora u zemlji koji su se pojavili nakon prvog razornog potresa, a produbljivali se nakon ostalih podrhtavanja tla na Banovini. Nositelj i organizator radova bit će Hrvatske vode.

