Još malo vrućine, a zatim velika promjena, temperatura će u Zagrebu pasti na 13 stupnjeva

Iako su isprva prognoze najavljivale kako bi ovaj tjedan moglo doći do promjene vremena čini se kako velike vrućine i sparina još neće popuštati.

- Do ponedjeljka će biti vruće i sparno, u većini Hrvatske uz povećanje opasnosti od još jednog toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, te pritom pretežno sunčano, uz samo rijetke mjestimične pljuskove, uglavnom u kopnenom području. Početkom novoga tjedna sve je vjerojatnija izraženija promjena vremena, uz češću i obilniju kišu te pad temperature, a na Jadranu i nevere, uz najprije jugo zatim i buru - prognozira Zoran Vakula za HRT.

Prema najavi DHMZ-a početkom u utorak bi temperatura u Zagrebu mogla pasti na 13 stupnjeva!

Foto: DHMZ

No, prije sljedećeg tjedna diljem Hrvatske bit će još vrlo vruće. Sutra djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano te i dalje u većini krajeva vruće i sparno.

Foto: DHMZ

Ujutro mjestimice u unutrašnjosti kratkotrajna magla. Uz lokalno jači razvoj oblaka poneki je pljusak s grmljavinom moguć uglavnom u gorju te u središnjoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro mjestimice slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna većinom od 29 do 34 °C.

Do kraja mjeseca bit će toplije od uobičajenog, ali nestabilno jer mogući su lokalni pljuskovi. Mogućnost za njih bit će veća krajem tjedna u zapadnijim krajevima.