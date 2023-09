Udarac na zdravlje zadarskih mališana: Do Nove godine 6000 djece ostaje bez pedijatra

Zbog kolapsa primarne pedijatrije u Zadarskoj županiji za sljedeću subotu 9. rujna najavljen je i prosvjed na Poluotoku, a liječnici objašnjavaju da je na djelu ono na što upozoravaju godinama - da će sustavno zanemarivanje i loše planiranje dovesti javnozdravstvenu mrežu do pucanja pa nas neće imati tko liječiti. Puklo je u Zadarskoj županiji i to na najmlađima.

– Do Nove godine oko šest tisuća djece u Zadarskoj županiji neće imati primarnog pedijatra – kaže nam jedna od zadarskih pedijatrica.

Pet mandata isto vodstvo

U Zadarskoj županiji - a po tome nije jedina - već godinama radi premalo primarnih pedijatara i ordinacije su im preopterećene. Umjesto 14 radilo ih je deset, od čega jedan liječnik na pola radnog vremena i u dobi od više od 80 godina.

– Praktički nas je radilo devet i pol - govori liječnica i objašnjava da ordinacija na pola radnog vremena ima i upola manje pacijenata, dok ostali pedijatri imaju i po 1500 pacijenata iako bi ih trebali imati 950 s tendencijom prema 850, kako je to u ostalim europskim zemljama. Među preostalih devet, petero ih se približava dobi od 65 godina. Jedna je liječnica najavila odlazak u mirovinu istekom ove godine. Kap koja je prelila čašu i nagnala troje pedijatara da raskinu ugovore s HZZO-om je novonametnuto dežurstvo u bolnici. Od listopada bi, naime, trebalo vikendima i blagdanima dežurati u bolnici. To bi palo na njih nekoliko, budući da doktor sa 65 prema kolektivnom ugovoru može dežurati samo ako na to pismeno pristane.

– To je kao da šoferu kažeš da vozi 48 sati bez suvozača i s isključenim tahografom! Ovo postaje 'no limit game', svaki dan pregledati sto, dvjesto, nakon toga u vikend dežurstvo a iza dežurstva nemaš slobodan dan jer moraš nastaviti svoj redovni posao – govore zadarski liječnici. Kažu da je to situacija u kojoj se nešto što ne radi išlo popravljati s onim što radi prenapregnuto, ali još uvijek dobro.

– I na kraju više ne radi ništa! Pala je primarna, sad će pasti i bolnički odjel pedijatrije jer će tisuće djece koja nemaju pedijatra, roditelji voditi u bolnicu – govori liječnica. Podsjeća pritom da se 80 posto kazuistike odrađuje u primarnoj pedijatriji koja na taj način predstavlja temelj pedijatrije, a kad se temelj ošteti, kako je to sada slučaj, ruši se čitava kuća.

Roditelji beba i djece predškolskog uzrasta ogorčeni su. "Kakvo je to vođenje firme, kakvo je to planiranje!?!?! Zašto specijalizacije nisu raspisivane na vrijeme!?!?! Zašto se u ovoj nemiloj situaciji nije učinilo SVE da sačuvamo postojeće pedijatre nego ih se prisililo očito neprihvatljivim uvjetima rada da daju otkaze!? Mi Vas ovim putem pitamo gdje je u Zadru sveobuhvatnost, dostupnost i kontinuiranost pružanja zdravstvene zaštite?? Da bi bilo još gore, radi se o ostajanju bez zdravstvene skrbi najmlađih, djece i beba mlađih od 7 godina. Isto ravnateljstvo u domu zdravlja Zadar imamo već 5 mandata. U ovih dvadeset godina primarna zdravstvena skrb se do kraja devastirala", stoji među ostalim u pismu kojeg su uputili ministru Viliju Berošu.

Obratili su se i pravobraniteljici za djecu koja im je potvrdila da je riječ o kršenju prava djece na dostupnu i besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu i zatražila od županijskog doma zdravlja izvješće o poduzetim mjerama, a resornom ministarstvu preporučila da se uključi.

Za funkcioniranje mreže na svom je području odgovorna svaka županija, no ovdje je riječ o problemu koji bi se ubrzo mogao pretvoriti u domino efekt i u drugim županijama, budući da je problem nedostatka liječnika sve teži.

Dežurstvo tisuću eura?

Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Zadarske županije, dr. Marko Kolega, jučer je na naše uzastopne pozive zatražio da mu pošaljemo poruku, što smo i učinili, no do zaključenja broja nije odgovorio više od "Ne mogu pričati". Prije otprilike tjedan dana obznanio je kako će na pedijatrijski bolnički odjel doći dežurati pedijatri iz drugih županija jer se to dežurstvo plaća tisuću eura. Međutim, zadarski pedijatri tvrde drugačije.

– Nije istina da se to plaća tisuću eura, mi u razgovorima nismo ni došli do novca – doznajemo od zadarskih doktora.

Kako javljaju zadarski portali, Dom zdravlja objavio je natječaj za stalno radno mjesto pedijatra. To je kontinuirani natječaj, kazala je ravnateljica Doma zdravlja Renata Bek, koja pretpostavlja da se ni sada nitko neće javiti.

