'Do 8. listopada je bila Jugoslavija, a nakon toga više nikada nije bila'

Siguran sam da će Vlada naći formulaciju u kojoj prosvjetarima neće dati ništa više novca, a ispast će kao da su pristali na dio HNS-ovih zahtjeva, odnosno, obećati povećanje za drugu godinu pa tko to već bude morao provoditi, komentirao je danas predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk napetosti u vladajućoj koaliciji između HDZ-a i HNS-a oko zahtjeva prosvjetara za većim plaćama.

- Mislim da će HNS ostati u koaliciji do kraja, da će HDZ biti taj koji će diktirati tempo kad će se ići na izbore. Sve ostalo su sitne čarke i dnevnopolitičke predstave. Tvrdnja sindikata da neće odustati od svojih zahtjeva nema veze s HNS-om nego s tim koliku će političku štetu trpjeti Vlada od štrajka nastavnika. To je kriterij, a ne kako se HNS postavlja – rekao je Bauk. Vjeruje da ovaj štrajk svakako na neki način šteti Vladi jer se, naglašava, vrlo lako može kontra argumentirati činjenica da nema novaca u proračunu time da ima novaca za puno manje bitne stvari nego što su plaće učitelja.

- U HNS-u se obično klade na to da budu u vlasti i sada samo pokušavaju samo poboljšati svoju poziciju u vlasti, a mislim da neće zatezati toliko da se ide na izbore. Imamo iskustva da je Vrdoljaku za vjerovati toliko da ono što kaže danas već sutra može biti drugačije – kaže Bauk.

Osvrnuo se na izjavu šefa Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića kako u HDZ-u žele stabilnost Vlade, no ako to ne uspije, otvorena je opcija da se zajedno održe predsjednički i izvanredni parlamentarni izbori.

- Ja tu opciju u potpunosti podržavam. Imali bismo višestranačke biračke odbore pa nas ne bi mogli pokrasti na izborima, a to bi značilo da bi ova Vlada prestala postojati pa ako tome razmišljaju u HDZ-u, želim da to i ostvare – komentirao je Bauk.

Što se tiče opcije da SDP-ovi europarlamentarci neće podržati novi sastav Europske komisije zbog Dubravke Šuice, Bauk najavljuje da će o tome raspravljati na sljedećoj sjednici Predsjedništva u utorak.

- Dat ćemo određene smjernice našim kolegama u Europskom parlamentu. Prije tjedan dana dali smo amandman na Zakon o sprečavanju sukoba interesa da se eurodužnosnici dovedu na istu razinu s ostalim dužnosnicima u Hrvatskoj. Taj amandman je odbijen i nismo baš sjedili skrštenih ruku nego smo predlagali neka rješenja da se gospođi Šuici olakša pozicija barem u unutarnjopolitičkim raspravama, a HDZ je to dosta arogantno odbijao pa ćemo vidjeti hoće li ta arogancija biti okidač da ne glasamo za Komisiju ili ipak će prevladati mišljenje da to nije toliko vrijedno kao činjenica da se Europska komisija formira – kaže Bauk.

Što se tiče izmjene datuma državnih praznika, Bauk podsjeća kako su u prijedlogu koji je sada na javnoj raspravi navedeni skoro svi bitni datumi koji bi se trebali obilježavati.

- Nazivi pored tih datuma ne odgovaraju povijesnim činjenicama, jedan od njih je 30. svibnja, kao ni statusi pojedinih datuma. Te su promjene manje potrebne od mnogih drugih promjena u društvu, ali sada je Vlada odredila tu temu. Ako građani smatraju da je nebitna, onda će kazniti Vladu jer potiče nebitne teme. Nemam ništa protiv da 30. svibnja bude državni blagdan zbog prvih demokratskih izbora i da se nekako drugačije zove, dok 8. listopada treba ostati Dan neovisnosti i državni blagdan. Do 8. listopada je bila Jugoslavija, a nakon toga više nikada nije bila, prema tome, to je važan datum i treba ostati blagdan. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje također treba biti u Zakonu, a treba li biti neradni dan, stvar je za raspravu jer se i do sada dostojanstveno obilježavao iako nije bio neradni dan. Bit ću protiv tog zakona – najavio je Bauk.