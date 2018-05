Do 2030. godine oko 20 milijuna putnika

Hoće li naši aerodromi moći odgovoriti na potrebe tržišta s obzirom na to da će se po predviđanjima promet na europskom nebu do 2030. godine udvostručiti, iziskuje li to nadogradnju ili gradnju novih zračnih luka, je li naš nacionalni avioprijevoznik spreman odgovoriti na izazove koji ga očekuju, pitanja su s panel-diskusije pod nazivom “Gužva na hrvatskom i europskom nebu”.

Odgovore su tako ponudili Vlado Bagarić, direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Jasmin Bajić, direktor Croatia Airlinesa, Lukša Novak, direktor Zračne luke Split, i Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, poručujući da je prethodna godina među avioprijevoznicima kako u cijeloj Europi tako i u Hrvatskoj nadmašila sva očekivanja.

– Prošla je godina ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi bila godina za pamćenje. Na razini svih zračnih luka u Europi, dakle govorimo o njih negdje petstotinjak, zabilježen je najveći indeks rasta koji je iznosio 8,5 posto. Kroz devet zračnih luka u Hrvatskoj prošlo je više od devet milijuna putnika što za nas predstavlja porast od 18 posto, i to u odnosu na godinu prije – kazao je Lukša Novak, direktor Zračne luke Split, poručujući kako je ujedno u splitskoj zračnoj luci zabilježen rast od 23 posto.

Kako je kazao, u analizi predviđenog rasta među svim zračnim lukama u Hrvatskoj do 2025. očekuje se 17,5 milijuna putnika, dok se do 2030. očekuje oko 20 milijuna putnika.

– Već ove godine u listopadu i studenom očekujemo da će sve naše zračne luke prijeći brojku od 10 milijuna putnika – kazao je Novak. Uostalom, povučena takvom statistikom, u cijeli se sustav aktivno uključila i Turistička zajednica odlučivši brendirati Hrvatsku kao aviodestinaciju.

– Od ukupnog broja godišnjih posjeta deset posto je onih koji dolaze s dalekih tržišta – kazao je Kristjan Staničić.

I dok u nacionalnom prijevozniku Croatia Airlinesu sve vodi ka kapitalizaciji, tj. pronalaženju strateškog partnerstva u kojemu je, kako poručuje Jasmin Bajić, direktor Croatia Airlinesa, intencija da država svakako preuzme većinski dio, u Kontroli zračne plovidbe najavljuju da im je u planu s kvalitetnim kadrom odgovoriti na izazove, i to konačnim otvaranjem škole kontrolora.