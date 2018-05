O nizinskoj pruzi ovisi budućnost i promet Luke Rijeka

Autoceste imamo, sada su na redu željeznice. Ključna je to poruka panela “Kako vratiti promet na željeznice i teret u hrvatske luke” koji je održan u sklopu konferencije Hrvatska kakvu trebamo – prometna budućnost Hrvatske, u organizaciji Večernjeg lista.

Držati se strategije

Na samom početku naglašeno je kako je upravo željeznički promet prometni sektor s najviše problema, ali s obzirom na najavljene projekte koji su započeli ili su u planu, upravo željeznički promet očekuju i bitne promjene. Optimistični su u tom pogledu i panelisti koji su redom naglasili kako vjeruju u hrvatske željeznice, ali i kako je sve “na nama” da hrvatske željeznice za 20 godina doista i budu modernizirane i internacionalizirane, kakve građani i zaslužuju.

Upravo to predviđa i predsjednik Uprave HŽ Infrastruktura Ivan Kršić koji je istaknuo kako razvoj hrvatskih željeznica leži u dva ključna elementa.

– Treba osigurati dovoljno sredstava za realizaciju projekata, ali i stvoriti zakonodavni okvir koji će ubrzati sve procese i postupke za realizaciju tih projekata – kazao je Kršić.

Znanstvena i sveučilišna profesorica dr. sc. Sanja Steiner poručila je, pak, da kada se strategija prometa jednom donese da je se treba i držati.

– Strategijom se definira što želimo – naglasila je Steiner.

Sugovornici su se posebno dotaknuli i važnosti gradnje nizinske pruge i njene uloge za razvoj Luke Rijeka.

– Promet do luke se ne može očekivati ako nismo osigurali rutu. To je preduvjet svih preduvjeta. Moramo osigurati operabilnost pruge pa nećemo imati problem s odnosom ponude i potražnje. Nizinska je pruga preduvjet svega ostalog. Ako je državna administracija kočnica, onda se mora naći način kako to otkočiti – kazala je Steiner.

HŽ bio bastion socijalnog mira

Ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa istaknuo je pak kako se pruga gradi, a stara intenzivno obnavlja te kako Hrvatskoj trebaju veliki projekti.

– Što bi se danas dogodilo da smo nakon autocesta počeli graditi željezničku infrastrukturu. Naša građevinska operativa bila bi puna jača nego je danas – kazao je Vukorepa.

Bivši SDP-ov ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić naglasio je kako je Hrvatska kao siromašna zemlja većinu resursa uložila u gradnju autocesta i da si, na žalost, nije mogla i ne može priuštiti paralelni razvoj dvaju infrastrukturnih procesa.

– Sa željeznicom si Hrvatska ne može dopustiti isti luksuz, odnosno isto zaduživanje, kao s autocestama. Moramo se osloniti na cestarine, kohezijski fond i dio trošarina koje dobivamo iz goriva – kazao je Hajdaš Dončić.

Poručio je i da se do sada politika nije brinula o razvoju, ne samo infrastrukture nego ni o razvoju softvera, odnosno željezničkih operatera.

– Hrvatske željeznice bile su bastion socijalnog mira s više od 18 tisuća zaposlenih – kazao je bivši ministar prometa i zaključio da u prometu nema stranačke politike, nego samo nacionalne.

Napravimo je prije nego Slovenci Ravnatelj lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa naglasio je da vjeruje da će HŽ Infrastruktura ostvariti sve projekte i da je konačno nakon autocesta došao red i na željeznice. Istaknuo je kako je vrlo bitno da se sagradi dokraja nizinska pruga te da se nada da ćemo je napraviti prije nego Slovenci svoju. Naglasio je i kako ima dovoljno tereta za sve četiri luke na sjevernom Jadranu.