Dm opet zapošljava: Evo što traže i kolike su plaće

DM je raspisao natječaje za više radnih mjesta u različitim dijelovima Hrvatske. Ovisno o poziciji, zainteresirani kandidati svoje prijave mogu poslati do 12. travnja ili 2. svibnja. U oglasima se traže farmaceutski tehničari, prodavači i izlagači robe. Farmaceutski tehničar se traži na puno radno vrijeme u Puli i na području šireg centra Zagreba. Godišnja bruto plaća za tu poziciju iznosi 22.320,00 €. Kandidat mora imati položen stručni ispit za farmaceutskog tehničara, osim ako je obrazovanje upisano u školskoj godini 2021./2022. ili kasnije.



Na otoku Rabu dm traži više prodavača (m/ž) na puno i nepuno radno vrijeme u trajanju od četiri mjeseca. Od kandidata se očekuje iskustvo rada u prodaji, odgovornost, savjesnost, povjerljivost, ljubaznost, najmanje srednja stručna sprema, samoinicijativnost te spremnost na daljnje učenje. Mjesečna bruto plaća za puno radno vrijeme iznosi 1.760,00 €, a za nepuno radno vrijeme od 20 sati 880,00 €.

Na području Istre traži se izlagač robe. Mjesečna bruto plaća na nepuno radno vrijeme od 20 sati iznosi 740,00 €. Zainteresirani kandidati moraju imati srednju stručnu spremu, a prednost se daje iskustvu na sličnim poslovima. Zadatci uključuju poznavanje asortimana, raspored artikala na policama, preuzimanje, skladištenje i punjenje robe, zbrinjavanje ambalažnog otpada te održavanje urednosti trgovine i radnog prostora.