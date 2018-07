Djevojka koja je svojom pojavom zgrozila sve napokon pokazala svoje pravo lice

Iranka Sahar Tabar, 19-godišnjakinja koja je izazvala zgražanje javnosti nakon što su njezine fotografije obišle svijet te je tvrdila kako je imala 50 operacija i izgubila 40 kilograma kako bi izgledala poput glumice Angeline Jolie, pokazala je svoje pravo lice.

I uopće ne izgleda tako strašno kako se prikazuje.

Naime, na fotografijama izgleda poprilično zastrašujuće i pratitelji na društvenim mrežama dali su joj nadimak 'Mrtva nevjesta' jer više sliči Burtonovoj mladenki nego Angelini Jolie.

No, izgleda kako je cijelom pričom samo željela privući što više pažnje na sebe ne bi li stekla popularnost na društvenim mrežama jer je nedavno objavila svoje prave fotografije te je priznala da nije baš imala toliko operacija.

Priznala je kako je operirala nos, usne i imala je liposukciju, no to je sve od zahvata koje je prošla.

Za njezin izgled na društvenim mrežama zaslužan je tako make-up, ali i Photoshop.

– To je sve Photoshop i make-up. Svaki put kad objavim fotografiju, nacrtam svoje lice na nevjerojatno smiješan način. Tako se izražavam, to je dio umjetnosti. Moji obožavatelji znaju da to nije moje pravo lice – priznala je sada ona.