Tražio je da mu pošalje fotografiju svoje stražnjice, oduševilo ga ono što je dobio

Djevojka Charlie Harris iz engleskog Nottinghama godinu dana primala je poruke jednog nastranog obožavatelja koji ju je tražio da mu pošalje fotografiju svoje stražnjice.

S obzirom na to da je bio vrlo uporan, ona mu je odlučila ispuniti želju te mu je poslala fotografiju stražnjice u čipkastim gaćicama.

Perverznjak je bio oduševljen pa ju je, unatoč tome što je obećao da neće, tražio da mu pošalje još fotografija jer ga je 'jako uzbudila'.

This lad has been pestering me for booty pics for like a year, I’ve always said no and he didn’t get the hint, so I sent him one of this lads ass. He saved it and is probably having a tommy tank to it. pic.twitter.com/7Nyn5CJM2j