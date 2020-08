Mila se iz SAD-a vratila u Rijeku, oporavlja se

Trogodišnja Mila Rončević vratila se s obitelji nedavno iz Amerike u Rijeku! Njen oporavak od rijetkog oblika leukemije već neko vrijeme dobro napreduje, trenutno je u jako dobrom zravstvenom stanju i vesela i svi se iskreno nadaju da će tako i ostati. Liječenje u Americi, na koje je otišla prije šesnaest mjeseci, bilo je uspješno, a znači li to da je djevojčica koja je ujedinila Hrvatsku zaista ozdravila, sa sigurnošću će se moći reći tek nakon pet godina.

Rekordna transplantacija

Obitelj je zbog svoje Mile sretna, ali iscrpljena i oprezna. Ne žele davati izjave ni slikati se za medije, iskreno se nadaju najboljem, njenom potpunom ozdravljenju, i mole se za to. Izložili su svoje dijete javnom fotografiranju i medijima kad je to bio jedini put da ona ode na liječenje u Ameriku, no pompa i javnost njima su strani.

Mili je 1. studenog prošle godine uspješno presađena koštana srž u bolnici Children’s Hospital of Philadelphia u Sjedinjenim Američkim Državama i bolest se povukla.

– Transplantaciju je odradila u rekordnom roku, u tri tjedna je otpuštena iz bolnice i na čuđenje i nevjericu svih liječnika sada trči, diže utege, jede i pije sama i radi sve što se ovdje smatra nemogućim u ranom poslijetransplantacijskom periodu. Ona izgleda i ponaša se kao potpuno zdravo dijete, iako znamo da je potencijalnih opasnosti pred nama još uvijek puno – izjavio je njen otac Marin Rončević lani za Božić. Rođena u travnju 2017., Mila je od akutne megakariocitne leukemije obolila s nepunih godinu dana i odonda joj je život praktički konstantno bio ugožen, osim nekoliko mjeseci nakon što je u Kliničko-bolničkom centru Rijeka pod vodstvom naše ugledne dječje onkologinje prof. Jelene Roganović uspješno uvedena u molekularnu remisiju.

– Imala je nebrojene komplikacije, od puknuća porta koji joj je prošao kroz desno srce i zaglavio se u plućnoj veni, raznih infekcija, sepsi, začepljenja drugih portova, operacija bez imuniteta, relapsa bolesti, lošeg odgovora na terapiju relapsa... Opraštali smo se od nje nekoliko puta i molili Boga za čudo ozdravljenja i svaki bi se put smilovao – rekao je tada Milin otac.

Kad je Mila trebala na transplantaciju, roditelji su odlučili da će to biti u Americi, u bolnici koja postiže najbolje rezultate u liječenju leukemije. Liječenje je koštalo 2,8 milijuna dolara, novac koji malo tko može namaknuti, pa su liječnica Sanja Matijević Rončević i novinar Marin Rončević za svoje dijete od javnosti zatražili pomoć i tako je krenula je jedna od najvećih humanitanih akcija u zemlji. Potreban iznos vrlo je brzo prikupljen, no novac ljudi koji je dirnula sudbina slatkice velikih tamnih očiju nije prestajao stizati pa je lani u kolovozu, dok je Mila već pet mjeseci u Americi čekala transplantaciju, a na račun uplaćeno 38 milijuna kuna, osnovana Zaklada “Mila za sve”. Milini su roditelji, naime, htjeli pomoći i drugoj djeci.

Personalizirana medicina

– Jedan od glavnih fokusa ove zaklade ide prema personaliziranoj medicini jer duboko vjerujemo da promjene unutar genoma i promjene na molekularnoj razini ne samo da će genotipizirati tumor nego i osigurati najbolji tretman. Dio sredstava ići će i u znanstvena istraživanja, pogotovo u razvoju imunoterapije – rekao je predstavljajući Zakladu prof. Dragan Primorac, genetičar sa Sveučilišta Penn State u SAD-u i iz Specijalne bolnice Sveta Katarina, predsjednik savjetodavnog odbora Zaklade “MILA za SVE”. Dr. Mario Ćuk, pedijatar sa Zavoda za bolesti metabolizma KBC-a Zagreb i predsjednik upravnog odbora ove zaklade, objasnio je pritom da će osim pojedinoj zaklada pomoći većem broju djece.

– Pokrenut ćemo ranu tipizaciju iz kapi krvi, tako se mogu prevenirati i rano liječiti bolesti – kazao je dr. Ćuk i naveo neke svjetske podatke s tog područja. Tako je kod 11% nasumično odabrane djece otkriveno da će imati neku tešku bolest, a pokazalo se da ih 88% nosi recesivni gen i sklonost bolesti.