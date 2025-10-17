Naši Portali
INOVATIVNI POSTUPAK

Prvi u Hrvatskoj: U Kliničkoj bolnici Sveti Duh izveden novi endoskopski zahvat liječenja GERB-a TIF metodom

Sveti duh
Klinička bolnica Sveti Duh
Autor
Romana Kovačević Barišić
17.10.2025.
u 15:32

Ovaj inovativni postupak do sada nije bio dostupan u našoj zemlji, a Klinička bolnica Sveti Duh postala je tako prva ustanova u Hrvatskoj i regiji, koja nudi ovu minimalno invazivnu mogućnost liječenja, priopćili su iz te zagrebačke bolnice.

Tim gastroenterologa Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh jučer je uspješno izveo prvi endoskopski zahvat liječenja gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) u Hrvatskoj, koristeći TIF metodu (transoralna, bezincizijska fundoplikacija). Ovaj inovativni postupak do sada nije bio dostupan u našoj zemlji, a Klinička bolnica Sveti Duh postala je tako prva ustanova u Hrvatskoj i regiji, koja nudi ovu minimalno invazivnu mogućnost liječenja, priopćili su iz te zagrebačke bolnice. Tijekom zahvata, provedenog nad tri pacijenta srednje životne dobi, koji se provodi transoralnim putem u endoskopskoj sali pod anestezijom, pomoću uređaja ESOPHYX Z+ DEVICE i gastroskopa, formira se arteficijalna gastroezofagealna valvula u opsegu od 270°. Takva valvula sprječava povrat želučanog sadržaja u jednjak, što je osnovni uzrok simptoma GERB-a poput žgaravice i regurgitacija.

"Uvođenjem TIF metode u našu kliničku praksu postigli smo značajan iskorak u liječenju pacijenata s GERB-om. Postupak omogućuje minimalno invazivno liječenje, brži oporavak i značajno poboljšanje kvalitete života naših pacijenata. Ovo je još jedan dokaz kontinuiranog ulaganja Kliničke bolnice Sveti Duh u suvremene dijagnostičke i terapijske postupke", kazao je doc.dr.sc. Krešimir Luetić, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh.

Zahvat je izveo dr. Filip Ernoić, specijalist gastroenterolog, koji ističe da se radi o metodi visoke sigurnosti i učinkovitosti: „TIF se provodi bez kirurških rezova, što značajno smanjuje rizik komplikacija i omogućuje brži oporavak. Dosadašnje studije, u kojima je izvedeno više od 20.000 postupaka, pokazale su odlične rezultate – više od 80% pacijenata više ne mora uzimati inhibitore protonske pumpe, a kod većine je došlo do potpunog ili djelomičnog zacjeljivanja oštećenja sluznice jednjaka, izjavio je dr. Ernoić.“ Podsjetimo, gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) jedan je od najčešćih zdravstvenih problema suvremenog čovjeka, s prevalencijom od 15 do 30% populacije. Osim što značajno narušava kvalitetu života, GERB može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput erozivnog ezofagitisa, striktura jednjaka, Barrettovog jednjaka i karcinoma jednjaka. U Sjedinjenim Američkim Državama godišnje se zbog GERB-a pregleda više od 8 milijuna pacijenata, a troškovi dijagnostike i liječenja prelaze 10 milijardi USD godišnje.

Uvođenjem TIF metode, Hrvatska postaje šesta država u Europskoj uniji, koja nudi ovaj napredni modalitet liječenja. Time se dodatno potvrđuje i jača status Referentnog centra za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, koji djeluje u sklopu Kliničke bolnice Sveti Duh. "Naš cilj je pružiti pacijentima najsuvremeniju, sigurnu i učinkovitu skrb, uz očuvanje dostojanstva i kvalitete života. Ponosni smo što upravo naša ustanova predvodi uvođenje novih endoskopskih metoda liječenja u Hrvatskoj", zaključuje doc.dr.sc. Krešimir Luetić.
operacija bolnica liječnici endoskopski zahvat KBC Sveti Duh

Avatar Samodesno
Samodesno
15:54 17.10.2025.

Genijalno, bravo hrvatski liječnici!

OB
obican
16:23 17.10.2025.

Sva sreca pa nije maleni covjeculjak bio tamo

