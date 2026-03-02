Veliki ciljevi i obećanja - Svim kućama na otocima kod Zadra pitka vode iz špine, a na Velom Ižu uskoro i helidrom?

Veli Iž ima niz problema, doduše ima novog liječnika sto je dakako jedna od najbitnijih informacija za od kopna udaljeno i mahom starije stanovništvo, no na poziv tamošnjeg Mjesnog odbora i gradskog vijećnika Denisa Barića posjetio ih je zadarski gradonačelnik Šime Erlić s gradskom delegacijom i čini se da bi u perspektivi na Ižu mogao biti izgrađen i helidrom.

- Posjet Velom Ižu započeo je obilaskom mjesne ambulante i đirom preko rive kako bi se gradonačelnik Erlić i stručne službe grada na licu mjesta upoznali s problemima koje muče mještane. Gradonačelnika i suradnike dočekali su Siniša Kulišić, predsjednik Mjesnog odbora Veli Iž i Denis Barić, gradski vijećnik Grada Zadra.

"Prošli smo đir od ambulante, upoznali novog liječnika koji nam je ukazao na neke od problema i kao Grad ćemo uložiti sredstva u obnovu. Prošli smo i preko obalnog pojasa gdje smo vidjeli kako je jugo oštetilo rivu i kako je potrebna sanacija. Lungomare trebamo rješavati po fazama. Obišli smo i dio oko škole, projekt je prijavljen i novac za daljnja ulaganja dobit ćemo od resornog Ministarstva, a mještani su nam ukazali kako im je potreban i svojevrsni vrtić, odnosno igraonica za djecu predškolske dobi na čemu radimo.”, istakao je gradonačelnik Šime Erlić i na Zboru mještana od njih čuo što bi bilo dobro napraviti kako bi se poboljšali uvjeti života na otoku.

"Potrebni su nam uređenje ambulante i postavljanje rampe za osobe s invaliditetom na ulazu, uređenje obalnog pojasa, ispraćajnica, dječje igralište, uređenje Spomen parka, svakodnevna trajektna linija, uređenje pijace, škole, zelenih površina i plaža za pse. Tu je i problem parkiranja radnih strojeva i automobila u mjestu koje bi već ovoga ljeta mogao dovesti u red policajac koji će boraviti i raditi na Velom Ižu što je dogovor Grada i PU Zadarske - istaknuto je i ukazano na potrebu uređenja helidroma.

"Grad bi trebao razmisliti o tome, lokaciju imamo, a na otoku je zimi pretežno starije stanovništvo, dok je ljeti na Ižu i do deset puta više stanovnika.", kazao je Barić, a stanovnicima je najavljena dodatna brodska liniju za Iž i koncesionara koji će kontinuirano izvoditi potrebne radove za otocima.

- Na pitanje o dolasku pitke vode u špine na otok, mještanima je odgovorio Tomislav Matek, direktor Vodovoda rekavši kako je za otoke u fazi projektiranje s rokom završetka od godinu dana. - I onda ćemo aplicirati projekt prema EU fondovima", kazao je Matek i istaknuo da je zamišljeno da svako mjesto na zadarskim otocima ima svoju vodospremu i sekundarnu mrežu, a svaka kuća priključak jednako kao i u gradu.