Dizali bankomate u zrak, a nisu uspjeli uzeti - ni kune

Tada se često pisalo o provalama u bankomate, pri čemu počinitelji nisu uhvaćeni, pa sam i ja došao na ideju da pokušam to učiniti", rekao je pri ispitivanju u Općinskom državnom odvjetništvu (ODO) u Sisku 31-godišnji S. B. iz Ivanić-Grada protiv kojeg je podignuta optužnica da je organizirao skupinu s još petero svojih bliskih prijatelja i rodbine koji su od 22. prosinca 2020. do 31. siječnja 2021. na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije dizali u zrak bankomate. Dogovorili su se da će sav novac kojeg se time dokopaju međusobno podijeliti. No, planovi im se nisu ispunili te se pri tome nisu baš provalnički proslavili jer u četiri pokušaja nisu se dokopali ni kune, a napravili su veliku materijalnu štetu. Naime, na Društvenom domu u Velikoj Ludini pri pokušaju provale u bankomat izbio je i veliki požar u kojem je zgrada teško stradala.

Pali godinu dana kasnije

Šestorku s područja Ivanić-Grada i Kutine policija je otkrila godinu dana nakon posljednje njihove akcije, u siječnju ove godine, a na ispitivanju su svi priznali nedjela, osim šestoosumnjičenog Kutinčanina koji tvrdi da u tome nije sudjelovao. No, ODO Sisak smatra kako postoji dovoljno dokaza da se petero mladića i jedna djevojka, starosti od 25 do 34 godine, osude na jedinstvene zatvorske kazne od šest mjeseci do tri godine zatvora, što predlažu u podignutoj optužnici. Tereti ih se za teške krađe u pokušaju, teška kaznena djela protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a od šestorke je jedino S. B. završio u istražnom zatvoru, a ostali su pušteni da se brane sa slobode. Naime, S. B. je i jedini prije imao problema sa zakonom te je dosad osuđivan i na bezuvjetne zatvorske kazne.

Nisu svi sudjelovali u svakoj akciji, a kratkotrajna razbojnička karijera počela im je 22. prosinca 2020. kada su oko 2.38 sati u općini Dubrava, Braće Radića 2, za metu uzeli bankomat Zagrebačke banke. Nakon što su pur-pjenom i crnim sprejom poprskali kamere i alarme, dio je čuvao stražu, a S. B. je na vanjskoj strani bankomata izbušio dva otvora u koja je gurnuo gumeno crijevo spojeno na drugoj strani na plinsku bocu. Preko žice su elektrošokerom pokušali izazvati eksploziju plina u bankomatu, no nisu uspjeli te su otišli.

Dana 30. prosinca 2020. oko tri sata pokušali su isto to učiniti na bankomatu u Dječjem vrtiću u Jalševcu Nartskom. Ponovili su sve kao i prošli put, izbušili rupe, ubacili plin iz plinske boce preko gumenog crijeva, sve je bilo spremno za aktiviranje eksplozije, no dostavno ih je vozilo omelo te su opet otišli bez plijena. Napokon, u noći 10. siječnja 2021. uspjeli su izazvati i prvu eksploziju na bankomatu u Voloderu. Eksplozija je oštetila trgovinu na Trgu svetog Antuna uz koju je bankomat bio smješten kao i uređaj, ali je ipak izdržao eksploziju pa ga nisu uspjeli otvoriti te su se udaljili bez novca.

Izgorio društveni dom

Dana 31. siječnja 2021. oko 2.30 sve su ponovili i na bankomatu u društvenom domu u Velikoj Ludini. Uspjeli su zapaliti plin u bankomatu, no nije došlo do eksplozije. Ekipa je pobjegla, a požar se ubrzo proširio te je bankomat potpuno izgorio, a na društvenom domu nagorjeli su vanjski dijelovi fasade, prozor arhive i dio krovišta društvenog doma te je tom prilikom Općini Velika Ludina počinjena materijalna šteta u iznosu od 223.000 kuna. To im je bio posljednji pokušaj provale nakon čega su se očito primirili, no ipak nisu uspjeli izbjeći uhićenja koja su uslijedila nakon godinu dana.

Pri pretrazi njihovih domova i drugih prostorija policija je pronašla i gumeno crijevo kojim su se koristili, kao i elektrošoker koji je bio okidač za pokretanje eksplozije. Sumnju istražitelja potvrdio je i pregled videonadzora kao i pronađena komunikacija putem aplikacije WhatsApp između prvookrivljenog S. B. i njegova kuma, drugookrivljenog D. Đ.

