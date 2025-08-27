Dirljiv trenutak u restoranu na Mrežnici: Pogledajte što je dobila djelatnica s 20 godina staža

U restoranu i izletištu Zeleni kut na Mrežnici jučer je vladala vesela atmosfera – obilježena je posebna godišnjica: 20 godina rada djelatnice Jasne Jakšić. U znak zahvalnosti za njezinu dugogodišnju posvećenost, vlasnici restorana, obitelj Puškarić, odlučili su joj pokloniti nešto doista posebno – osobni automobil. "20 godina je puno, u 20 godina svega smo prošli, radosti, sreće, lijepih i manje lijepih trenutaka, ali izdržali smo zajedno… počevši kao “jedna od” djelatnica, s godinama si postala dio obitelji, više od radnika, više od prijatelja…

Ovim putem se želimo zahvaliti na svemu što si napravila za nas, na svemu što si trpila za nas, na svemu što radiš za naš Zeleni kut i naše goste…", napisali su vlasnici na Facebooku.

Kada su joj predali ključeve, pozvali su je da izađe ispred restorana, gdje ju je dočekao poklon kojim su joj zahvalili na vjernosti i trudu. Jasna je bila ganuta do suza; emocije su je preplavile u trenu.

"Ovaj mali znak pažnje neka te služi dugi niz kilometara, a tebi želimo još više kilometara u našoj kuhinji i još dugi niz godina uz nas…", poželjela je obitelj Puškarić.