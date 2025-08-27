Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAHVALNI POSLODAVCI

Dirljiv trenutak u restoranu na Mrežnici: Pogledajte što je dobila djelatnica s 20 godina staža

Rijeka Mrežnica u Zve?aju
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.08.2025.
u 09:13

"Ovim putem se želimo zahvaliti na svemu što si napravila za nas, na svemu što si trpila za nas, na svemu što radiš za naš Zeleni kut i naše goste…", napisali su vlasnici na Facebooku.

U restoranu i izletištu Zeleni kut na Mrežnici jučer je vladala vesela atmosfera – obilježena je posebna godišnjica: 20 godina rada djelatnice Jasne Jakšić.  U znak zahvalnosti za njezinu dugogodišnju posvećenost, vlasnici restorana, obitelj Puškarić, odlučili su joj pokloniti nešto doista posebno – osobni automobil.  "20 godina je puno, u 20 godina svega smo prošli, radosti, sreće, lijepih i manje lijepih trenutaka, ali izdržali smo zajedno… počevši kao “jedna od” djelatnica, s godinama si postala dio obitelji, više od radnika, više od prijatelja…

Ovim putem se želimo zahvaliti na svemu što si napravila za nas, na svemu što si trpila za nas, na svemu što radiš za naš Zeleni kut i naše goste…", napisali su vlasnici na Facebooku.

Kada su joj predali ključeve, pozvali su je da izađe ispred restorana, gdje ju je dočekao poklon kojim su joj zahvalili na vjernosti i trudu. Jasna je bila ganuta do suza; emocije su je preplavile u trenu.

"Ovaj mali znak pažnje neka te služi dugi niz kilometara, a tebi želimo još više kilometara u našoj kuhinji i još dugi niz godina uz nas…", poželjela je obitelj Puškarić.

Ključne riječi
Mrežnica restoran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još