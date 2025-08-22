Naši Portali
Filmska potjera radi 16 eura

Najeo se janjetine pa odjurio automobilom bez plaćanja. Konobar ga naganjao tri sata

VL
Autor
Matea Bahovec
22.08.2025.
u 16:00

Potjera je trajala više od tri sata, sve do samog ulaza u Banjaluku, gdje je Omer uspio sustići policiju kojoj je u međuvremenu prijavio bjegunca

Gost iz Metkovića u jednom je restoranu u Bosni naručio janjetinu i pivo pa odlučio pobjeći bez plaćanja. Plan mu, međutim, nije išao glatko, jer je uslijedila prava filmska potjera. Prema riječima vlasnika, muškarac je nakon obroka konobaru rekao da mora „samo skočiti do auta po novčanik“. Umjesto da se vrati, ušao je u automobil i dao gas. Konobar Omer Bašić reagirao je u stilu akcijskog junaka: sjeo u svoj BMW i krenuo u potjeru, sjetivši se da je gost spomenuo da putuje u Banjaluku, prenosi Blic.rs

Potjera je trajala više od tri sata, sve do samog ulaza u Banjaluku, gdje je Omer uspio sustići policiju kojoj je u međuvremenu prijavio bjegunca. - Bojao sam se za njega, znate da takva vožnja i nije mala stvar, ali moj brat ne podnosi nepravdu - ispričao je brat konobara, koji također radi u restoranu.

Račun je, usput rečeno, iznosio svega 16 eura. - Policija mi nije dala, ali imao sam želju da ga natjeram da povrati sve što je pojeo - dodao je Bašić. Gost se policiji pravdao kako nije htio platiti jer je meso bilo hladno, a kasnije se nudio nadoknaditi štetu s 'čak' 25 eura, „samo da sve završi“.

potjera janjetina BiH restoran

