Direktor Emezzete protiv zabrane: Neradnom nedjeljom bili bi još siromašniji

O aktualnoj temi zabrani rada nedjeljom ne prestaju rasprave, a posebno su zanimljiva većinom suprotni stavovi raznih sindikata i poduzetnika.

Tako su na N1 argumente za svoj stav iznosili predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić te glavni direktor Emmezete Slobodan Školnik. Štulić je za zabranu rada, a Školnik smatra da bi to dodatno osiromašilo Hrvatsku.

"Dilema traje već dvadesetakak godina. Dvaput sam sudjelovao u javnim diskusijama i dvaput je hitro donesen zakon, prelomljen preko koljena i napravljeno je samo puno štete. Jedno društvo ima pravo odrediti kako će živjeti, odlučiti hoće li biti bogato ili siromašno. Ako društvo želi biti siromašno može to odlučiti. Mislim da u zemlji koja je siromašna, u kojoj radi oko 51 posto radno aktivnih, dok je u razvijenim zemljama to 70 posto i u zemlji koja inače zaostaje za prosjekom EU potpuno pogrešno zabranjivati i uopće preregulirati mogućnost rada", rekao je Školnik zašto smatra da ne bi trebalo doći do zabrane rada nedjeljom.

Štulić je rekla kako su oni dali prijedlog Vladi, ali da se u njemu ne traži izričita zabrana.

"Poslodavac ima pravo izabrati određen broj nedjelja koje će biti radne i da to bude pravilo koje će svi poštivati", kazala je.

Dvoje gostiju nisu se mogli dogovoriti kolika je plaća trgovaca u Hrvatskoj.

"Prosječna plaća prodavača je 4100 kuna bruto", rekla je Štulić na što je reagirao Školnik.

"To je netočno, danas u trgovini praktički ne postoji plaća ispod 4000 kuna neto, postoje izvješća tvrtki. Na najnižim pozicijama su plaće značajno rasle prošle dvije godine", rekao je Školnik na što je Štulić uzvratila kako su "ta povećanja neznatna".

Upitan koliko bi štete donijela neradna nedjelja Školnik je rekao kako "društvo može odlučiti, ali i biti spremno na posljedice svoje odluke".

"Društvo ima pravo odlučiti što želi, ali treba biti svjesno posljedica. Ne smije se ništa donosti preko noći. I ne treba se uspoređivati sa zemljama koje su neusporedive s Hrvatskom", zaključio je.