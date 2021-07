Diplomirao za vrijeme robije: Prvi profesor je bio strašno uplašen, a ja sam bio štreber

Nakon što je priča o zagrebačkom ugostitelju koji je u zatvoru proveo 18 godina nakon što je s još tri osobe pao s 300 kilograma kokaina obišla Hrvatsku, o svom neobičnom životom putu odlučio je progovoriti i sam Angel Andonov za Potragu.

Na početku se teško prilagođavao životu iza rešetaka, kaže, a onda je Pravni fakultet u Splitu zamolio da u zatvoru dovrši studij. Pristali su, a Andonov je diplomirao s odličnim. Iz zatvora je izišao prije mjesec dana.

- Dok je sudac čitao presudu, ti to slušaš kao hipnotiziran, pun adrenalina i to ne sjedne. Meni se to dogodilo tek kad su me odveli u ćeliju, kada su se vrata ćelije za mene zatvorila, onda sam postao svjestan da ću još dugo vremena boraviti tamo - započeo je svoju ispovijest za RTL.

Prvih godina zbog lošeg je ponašanja često boravio u izolaciji, a onda se odlučio za promjenu.

- Čovjek se treba čim ranije prilagoditi, organizirati vrijeme, od sitnih malih stvari napraviti rituale koji mu oduzmu dio dana. U principu, dan treba što prije proći. Ako ga čovjek zna pametno organizirati, ako se posveti malo knjizi, malo sportu, smatram da je to jedini način da čovjek iziđe zdrav - kaže Andonov.

On se odlučio posvetiti studiju prava koji je započeo u mladosti.

- Pisao sam Pravnom fakultetu u Splitu. Ništa se ne bi dogodilo da tamo nije bio jedan divan čovjek, prodekan za nastavu gospodin Miljan Sesar. Napravio je presedan, održao sastanak s profesorima, pružio mi podršku i zamolio ih da dolaze k meni u zatvor u Šibeniku - rekao je Andonov, a onda se prisjetio prvog susreta s profesorom.

- Prvi profesor je došao strašno uplašen. Nije znao kako će to uopće izgledati. Međutim, kada je vidio kako je to dobro organizirano i kada sam ja pokazao kvalitetno znanje, nakon tog prvog dolaska razbile su se sve predrasude i profesori su dolazili kao da dolaze u nekakvo učilište - kaže bivši zatvorenik, a danas diplomirani pravnik.

- Naišao sam na vrlo zreo odgovor, vrlo logično razmišljanje u vezi materije koju sam ga ispitivao, a to je bilo pomorsko pravo. Posebno me dojmilo njegovo zaključivanje i povezivanje teorije i prakse - prisjeća se profesor Dragan Bolanča.

- Bio sam štreber. Imao sam puno vremena i puno godina. Bilo bi me sram da neki profesor dođe i vidi da sam ja naučio pet definicija i da tražim neku dvojkicu. Kvalitetno sam naučio i nisam imao straha od polaganja ispita - potvrđuje Andonov.