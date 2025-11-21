Naši Portali
PET SKUPINA GRAĐANA

Dopunsko zdravstveno osiguranje poskupljuje 60 posto! Evo tko ima pravo na besplatno

Zdravstvena iskaznica i kartica dopunskog osiguranja
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/3
Autor
Karolina Lubina
21.11.2025.
u 12:35

Ova mjera omogućuje najranjivijim skupinama da bez dodatnih troškova ima pristup punom zdravstvenom paketu, a time i sigurnost da neće ostati bez potrebne medicinske skrbi.

Dopunsko zdravstveno osiguranje za većinu građana predstavlja dodatni trošak, a sada je HZZO najavio da bi ono moglo poskupjeti za 60 posto. Umjesto dosadašnjih 9,29 eura mjesečno, građani će ga plaćati 15 eura, odnosno, premija sa 111,49 eura godišnje raste na 180 eura. Ipak, dio osiguranika ima pravo da im premiju pokriva državni proračun. Riječ je o socijalnoj mjeri namijenjenoj posebno osjetljivim skupinama i osobama slabijih primanja.

Prema važećim propisima, pravo na besplatno dopunsko osiguranje imaju:

  • osobe s invaliditetom sa 100-postotnim tjelesnim oštećenjem, kao i osobe koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti ne mogu samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti
  • darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
  • dobrovoljni darivatelji krvi – muškarci s više od 35, a žene s više od 25 darivanja
  • redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina
  • građani čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 421,92 eura mjesečno, odnosno samci s prihodom manjim od 528,23 eura.

Za ostvarivanje prava potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju: rješenje nadležnih tijela (HZMO, centar za socijalnu skrb i sl.), potvrdu zdravstvene ustanove ili Crvenog križa, potvrdu obrazovne ustanove o školovanju ili dokaz o prihodima.

Prihodovni cenzus računa se na temelju ukupnih primanja svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini. Ako prihod ne prelazi zakonski određeni prag, osiguranik može ostvariti pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna.

Što se tiče trudnica, njima HZZO u cijelosti osigurava plaćanje zdravstvenih usluga, no samo za stanja i poremećaje vezane na trudnoću. Prema tome, one za sve druge bolesti, stanja ili povrede plaćaju sudjelovanje u troškovima tijekom korištenja zdravstvene zaštite te im HZZO preporučuje da se dopunski zdravstveno osiguraju.

Ova mjera omogućuje najranjivijim skupinama da bez dodatnih troškova imaju pristup punom zdravstvenom paketu, a time i sigurnost da neće ostati bez potrebne medicinske skrbi.

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
12:56 21.11.2025.

HZZO diže dopunsko 60%. To nije reforma, to je pljačka na otvorenom. Država sve radi krivo, pa još i naplati građanima skuplje nego ikad. Privatna osiguranja samo čekaju da i oni dignu cijene, pa onda ponude 10 eura ispod državne i glume spasitelje. To nije tržište, to je guranje ljudi u privatni sektor. U međuvremenu, liječnici 2/3 vremena rade po privatnim klinikama, pa u javnom sustavu ne stignu ništa i naravno da sve opet pukne po leđima građana. Tko dobiva? Građani: opljačkani. Država: nesposobna i prazna. Privatnici: šampanjac i bonusi. Strategija je jasna: Digni cijene, otjeraj ljude, prelij novac privatnicima. A država? Država je tu da ti objasni kako je to sve NUŽNO.

PV
prcko.vita
12:58 21.11.2025.

Čekaj Plenki da se prvo dobro namažemo vazelinom, pa onda kreni da nas obraduješ. Narod tako reći preživljava, jedina svijetla točka u bezdanu je bilo povoljno zdravstvo koje sirotinja može sebi priuštiti pa makar čekali i po nekoliko godina na preglede, jer za privatluk novca običan narod nema. I sada ovo. Alal vera majstore, alal vera.

BL
Bloom
12:57 21.11.2025.

Mogli su staviti i kategoriju psihički bolesnih osoba koje se liječe od razno raznih teskih dijagnoza. Ovi 100% su većinom teški invalidi. A što je sa osobama koje pate od autizma,psihoze,osobe sa operiranom kraljeznicom,osobe koje imaju ugrađene metalne umetke u kraljeznici ?

