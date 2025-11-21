Dopunsko zdravstveno osiguranje poskupljuje 60 posto! Evo tko ima pravo na besplatno

Dopunsko zdravstveno osiguranje za većinu građana predstavlja dodatni trošak, a sada je HZZO najavio da bi ono moglo poskupjeti za 60 posto. Umjesto dosadašnjih 9,29 eura mjesečno, građani će ga plaćati 15 eura, odnosno, premija sa 111,49 eura godišnje raste na 180 eura. Ipak, dio osiguranika ima pravo da im premiju pokriva državni proračun. Riječ je o socijalnoj mjeri namijenjenoj posebno osjetljivim skupinama i osobama slabijih primanja.

Prema važećim propisima, pravo na besplatno dopunsko osiguranje imaju:

osobe s invaliditetom sa 100-postotnim tjelesnim oštećenjem, kao i osobe koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti ne mogu samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti

darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

dobrovoljni darivatelji krvi – muškarci s više od 35, a žene s više od 25 darivanja

redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina

građani čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 421,92 eura mjesečno, odnosno samci s prihodom manjim od 528,23 eura.

Za ostvarivanje prava potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju: rješenje nadležnih tijela (HZMO, centar za socijalnu skrb i sl.), potvrdu zdravstvene ustanove ili Crvenog križa, potvrdu obrazovne ustanove o školovanju ili dokaz o prihodima.

Prihodovni cenzus računa se na temelju ukupnih primanja svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini. Ako prihod ne prelazi zakonski određeni prag, osiguranik može ostvariti pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna.

Što se tiče trudnica, njima HZZO u cijelosti osigurava plaćanje zdravstvenih usluga, no samo za stanja i poremećaje vezane na trudnoću. Prema tome, one za sve druge bolesti, stanja ili povrede plaćaju sudjelovanje u troškovima tijekom korištenja zdravstvene zaštite te im HZZO preporučuje da se dopunski zdravstveno osiguraju.

Ova mjera omogućuje najranjivijim skupinama da bez dodatnih troškova imaju pristup punom zdravstvenom paketu, a time i sigurnost da neće ostati bez potrebne medicinske skrbi.