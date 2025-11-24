Čeka ju paprena kazna: Majka djetetu kupila veliku količinu nedozvoljenih pirotehničkih sredstava

Kako javlja porečka policija, 21. studenog oko 16.20 sati u Višnjanu zatekli su dijete kako baca petarde kategorije F2. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su dijete i majka putem interneta nabavili veću količinu pirotehničkih sredstava. Policija je obavijest dostavila nadležnom Zavodu za socijalni rad, a majka je prijavljena sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima i proizvodnji i prometu oružja, javljaju iz policije. PU istarska ponovno podsjeća građane kako je prodaja i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 zabranjena za osobne potrebe građana. Preostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina od 15. prosinca do 1. siječnja u ovlaštenim trgovinama, a njihova uporaba dozvoljena je istima od 27. prosinca do 1. siječnja. U te kategorije ulaze rakete i kutije s vatrometom.

'Upozoravamo da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeliramo na roditelje da ih ne kupuju djeci. Pirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati ozljede, požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi', kažu iz policije i dodaju da će ako zateknu djecu u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstava, ako je dijete mlađe od 14 godina, upravo roditelji ili skrbnici odgovarati za te prekršaje. Djeca mlađa od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva. Maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1 (bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.). Za roditelje i skrbnike djece koja koriste pirotehnička sredstva propisana je novčana kazna od 130 do 390 eura, dok pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu biti kažnjeni od 1.320 do 3.980 eura, javlja policija.