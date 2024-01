Dignuta optužnica za ubojstvo djeda Luke Modrića

Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu za ratni zločin protiv Željka Badže, danas 63-godišnjaka, otprije 10 godina nastanjenog u Australiji. Bivšeg milicajca na službi u Dubrovniku terete za niz likvidacija civila na okupiranom području koncem 1991. godine, među ostalim i djeda nogometnog reprezentativca Luke Modrića, koji je ubijen 18. prosinca u mjestu Zaton Obrovački u blizini stare ceste koja vodi prema zaseoku Meki Doci i dalje preko Velebita prema Svetom Roku.

Badža je bio zapovjednik specijalnog voda Stanice javne bezbednosti Obrovac. Zajedno s nepoznatim pripadnicima svoje jedinice presreo je 61-godišnjeg Luku Modrića koji je bio na ispaši koza u blizini svoje stare obiteljske kuće. Bez ikakvog razloga zapucali su prema njemu i usmrtili ga. Potom su se odvezli do zaseoka Meki Doci i otvorili vatru na civile koje su zatekli na putu. Pobili su šestero ljudi u poodmakloj dobi, piše Dalmatinski portal.

Postupak protiv Badže iniciran je kaznenom prijavom PU zadarske iz srpnja 2020. godine. Traženo je ispitivanje u Australiji, ali tome nije udovoljeno, no sin okrivljenog je obavijestio australsku policiju da mu je otac u Hrvatskoj i da je kontaktirao branitelja. Krajem prošle godine određen mu je istražni zatvor jer je nedostupan pravosudnim tijelima RH.

Inače, Modrić je prije nekoliko godina, kako smo ranije pisali, dao intervju za Mail on Sunday u kojem se prisjetio traumatičnih događaja iz djetinjstva i kako su mu četnici ubili djeda. Hrvatski kapetan unatoč svemu nikoga ne mrzi, a sve ga je to očvrsnulo i pomoglo mu da postane to što jest, kazao je tada.

– Bio sam vrlo emotivno povezan sa svojim djedom. Po njemu sam dobio ime. Nije bilo lako kad se to dogodi mladoj osobi i to ne možeš razumjeti. Više nije s nama i ne možemo ga vratiti – rekao je Modrić.

Mail on Sunday zatim citira dijelove iz Modrićeve autobiografije. "Nisam razumio što se dogodilo kad su ga donijeli u kuću. Jedino što sam osjetio bila je tuga. Otac me zagrlio, odveo do lijesa i rekao 'sine, reci zbogom svojem ocu'. Nisam shvaćao da je to posljednji put da ga vidim. Srce mi se para svaki put kada se sjetim kako je preminuo, doslovno na kućnom pragu", napisao je Modrić.

A kad je Modriću bilo 10 godina, u školi je napisao sljedeći sastavak: "Iako sam još malen, osjetio sam puno straha u životu. Strah od rata i granata polako ostavljam iza sebe. Nikad neću zaboraviti osjećaj straha kada su četnici ubili moga djeda. Toliko sam ga volio. Svi su plakali, a ja nisam mogao razumjeti da moga voljenog djeda više nema."

Novinar navodi da je Modrić danas skroman čovjek kojega je lako voljeti. Novinar mu je spomenuo ogorčenost i mržnju, na što je naš kapetan odmahnuo glavom. – Nema mržnje. Tragedije se ponekad događaju. Ne mrzim nikoga. Dogodilo se to što se dogodilo. Ne možeš zaboraviti što se dogodilo, ali nema mržnje. Moja obitelj na kraju je našla mir. Ne znamo tko je to učinio. Postoje ljudi koji se bave tim stvarima i moraju se pobrinuti da pravda bude zadovoljena. Neki ljudi osuđuju što se dogodilo, no mi smo u miru i znamo da on više nije s nama – rekao je Modrić.

