DHMZ objavio upozorenje za tri hrvatske regije, jaki vjetar otežava promet

Mjestimični snijeg pao je na području Like dok jak vjetar i kiša otežavaju promet u Dalmaciji. Na području Begova Razdolja napadalo je ukupno 33 cm snijega, a u NP Plitvička jezera čak 35 cm.

Državni hidrometerološki zavod objavio je za područje Like i Splita žuto upozorenje za danas, te navode kako su mogući olujni udari sjeveroistočnjaka. A južna Dalmacija dobila je pak narančasto upozorenje. Očekuje se vrlo jaka bura.

Foto: DHMZ

- Zbog jakog vjetra promet je dozvoljen samo za osobna vozila: autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostala vozila je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar). Na dionici državne ceste DC1 Udbina-Klapavice i na Jadranskoj magistrali (DC8) od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina) - objavio je HAK.

Navode kako zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na cestama u Lici i dijelom Zadarske te Šibensko-kninske županije.

Vremenska prognoza za sutra

Sutra će vrijeme biti umjereno i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu te vjetrovito. Kiša će biti češća i lokalno obilna na Jadranu i predjelima uz njega. Još u noći i ujutro u gorskim predjelima će padati snijeg, a potom prijeći u kišu. Puhat će umjeren i ponegdje jak južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni vjetar.

Na Jadranu će puhati jak i mjestimice olujan južni vjetar i jugo, a poslijepodne će okrenuti na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu uglavnom od 3 do 8, a najviša dnevna između 5 i 10 u unutrašnjosti te od 10 do 15 °C na obali i otocima.