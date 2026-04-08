Nastavak drame u Berlinu, razdor između 'pacifista' i 'militarista' zbog 'vojnog' zakona

Sve što se tiče vojske i vojnog roka, naoružavanja, militarizacije i rata u Njemačkoj, zemlji s ukorijenjenim pacifizmom, koji je presudno oblikovao njemačku politiku poslije Drugog svjetskog rata, redovito izaziva veliku pozornost javnosti. Ona je iznimno osjetljiva na nagle pokušaje promjene njemačke pacifističke orijentacije iako je ta orijentacija nakon ruske invazije na Ukrajinu u svom dosadašnjem obliku postala neodrživa.



Odluka utječe na milijune



Tako je bio i ovog puta. Nakon što je Frankfurter Rundschau na Veliki petak prvi izvijestio njemačku javnost o odredbi prema kojoj svi muškarci nakon navršenih 17 godina moraju dobiti odobrenje Bundeswehra ako žele napustiti Njemačku na razdoblje dulje od tri mjeseca, nastala je uzbuna. Iako je ta odredba na snazi još od 1. siječnja – a postojala je i u prijašnjim verzijama zakona o vojnoj obvezi, no bila je privremeno suspendirana – nitko na nju prije nije obraćao osobitu pozornost. Premda Njemačka, za razliku od sve većeg broja europskih zemalja koje su se posljednjih godina odlučile na takav korak, nije ponovno uvela vojni rok, novi njemački zakon o vojnoj službi sadrži za njemačke prilike neuobičajeno rigidnu odredbu prema kojoj muškarci u dobi od 17 do 45 godina, pa čak i u mirnodopsko vrijeme, odnosno "izvan vremena napetosti ili obrane", moraju zatražiti odobrenje vojske ako žele napustiti Njemačku na dulje od tri mjeseca, i to radi evidencije i pripreme za eventualnu mobilizaciju u kriznim situacijama.