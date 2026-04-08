KONFERENCIJA O FILMSKOJ PISMENOSTI

Može li film biti alat za prevenciju metalnog zdravlja djece i mladih

Mentalno zdravlje
Petra Maretić Žonja
08.04.2026.
u 13:20

Ovogodišnja konferencija posvećena je temi filma i mentalnog zdravlja djece i mladih, s naglaskom na važnu ulogu filmske umjetnosti u razumijevanju emocija, poticanju dijaloga i pružanju podrške mladima u suočavanju s izazovima odrastanja

Druga Konferencija o filmskoj pismenosti u organizaciji Odjela za filmsku pismenost i razvoj publike Hrvatskog audiovizualnog centra održat će se u ponedjeljak u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.

Ovogodišnja konferencija posvećena je temi filma i mentalnog zdravlja djece i mladih, s naglaskom na važnu ulogu filmske umjetnosti u razumijevanju emocija, poticanju dijaloga i pružanju podrške mladima u suočavanju s izazovima odrastanja. U sklopu konferencije bit će predstavljena i knjiga „Film i mentalno zdravlje djece i mladih“, koja promišlja na koje načine film može djelovati kao snažan alat u prevenciji i prevladavanju poteškoća u mentalnom zdravlju.

Središnji dio programa čini panel rasprava na kojoj će autori knjige i stručnjaci iz različitih područja ponuditi svoje uvide iz vlastitih profesionalnih perspektiva. Filmološki aspekt predstavit će dr. sc. Nikica Gilić, redoviti profesor filmologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dok će psihološki aspekt iznijeti specijalistica kliničke psihologije i psihoterapeutkinja Ida Šamanović.

Iskustva iz nastavne prakse podijelit će profesorice i filmske edukatorice Marina Zlatarić i Đurđica Radić. Raspravi će se pridružiti i recenzent knjige dr. sc. Bruno Kragić, filmolog, te glumica i ambasadorica UNICEF-a Mirna Medaković Stepinac, čime će se dodatno obogatiti perspektive o ovoj temi.

Konferencija naglašava važnost toga da djeca i mladi ne ostanu sami sa svojim osjećajima. Film može otvoriti prostor za razgovor, dati glas emocijama i potaknuti traženje pomoći. Kroz identifikaciju s filmskim pričama djeca i mladi često pronalaze hrabrost ispričati vlastite. U sklopu konferencije po prvi će put Odjel za filmsku pismenost i razvoj publike Hrvatskog audiovizualnog centra dodijeliti Nagrade za izvrsnost u razvoju filmske pismenosti, nacionalno priznanje kojim se prepoznaje i afirmira kvaliteta rada u ovom području.

Staklenka Nutelle pluta u bestežinskom stanju na svemirskoj letjelici Orion
