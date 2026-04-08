Veliko istraživanje razotkrilo: Hrvati među najnezainteresiraniji radnicima u Europi

Nova studija koja obuhvaća 160 zemalja donosi mješovite rezultate za europsko tržište rada, iako su zaposlenici u Europi manje pod stresom nego u ostatku svijeta, istovremeno su i najmanje angažirani. Prema izvješću State of the Global Workplace 2026 konzultantske kuće Gallup, problem ima ozbiljne posljedice jer neangažirani i stresirani radnici ne predstavljaju samo rizik za zadržavanje zaposlenika, nego i značajno smanjuju produktivnost, piše EuroNews. Procjenjuje se da takvi trendovi globalno smanjuju BDP za oko 9%.

Na globalnoj razini angažiranost zaposlenika pala je na svega 20%, što je najniža razina od 2020. godine. Radnici se sve manje osjećaju motivirano, povezano i predano svom poslu. Pritom se jasno vidi podjela između regija. Europa ima niže razine stresa, ali i najnižu angažiranost već šestu godinu zaredom, dok Sjedinjene Američke Države i Kanada istovremeno bilježe najvišu angažiranost, ali i najvišu razinu stresa. Kada je riječ o stresu, najpogođenije su zemlje južne Europe. Najviše razine bilježe Grčka, Malta, Cipar, Italija i Španjolska, dok su najmanje stresirani radnici u Danskoj, Poljskoj i Litvi. Prema podacima, najstresiraniji su uglavnom menadžeri mlađi od 35 godina koji rade u hibridnim uvjetima.

Posebno zabrinjava situacija u Hrvatska, koja se nalazi na samom dnu ljestvice angažiranosti zaposlenika u Europi sa samo 7%. Istu razinu ima i Poljska, dok su Francuska, Švicarska, Luksemburg, Irska i Austrija tek neznatno iznad. Čak i najveće europske ekonomije poput Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Španjolske jedva prelaze dvoznamenkaste vrijednosti. S druge strane, najangažiraniji radnici u Europi nalaze se u Albaniji, Rumunjskoj, Švedskoj i Malti.

Podaci pokazuju da su najmanje angažirani uglavnom mlađi zaposlenici, na nižim pozicijama i bez mogućnosti rada na daljinu. Dodatno, oko 15% zaposlenika nije samo neangažirano, nego i aktivno nezainteresirano, što znači da se svjesno psihološki udaljavaju od posla, tima i poslodavca. Taj fenomen danas je poznat kao “tihi otkaz”. Istraživači upozoravaju da je riječ o zabrinjavajućem trendu jer je ovo prvi put da globalna angažiranost pada dvije godine zaredom.

Unatoč slabim rezultatima u angažiranosti, europski radnici općenito imaju višu razinu životnog zadovoljstva u odnosu na ostatak svijeta. Oko 49% zaposlenika u Europi smatra da napreduje u životu, dok je globalni prosjek 34%. Najzadovoljnije zemlje su Finska, Island i Danska. U kontekstu izazova poput razvoja umjetne inteligencije i globalne nestabilnosti, europski radnici ipak pokazuju određenu razinu optimizma. Oko 57% njih smatra da je trenutno dobro vrijeme za pronalazak posla, što je iznad svjetskog prosjeka. Najoptimističniji su radnici u Nizozemskoj, dok je Slovačka na dnu ljestvice.