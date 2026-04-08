Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZABRINJAVAJUĆI PODACI

Veliko istraživanje razotkrilo: Hrvati među najnezainteresiraniji radnicima u Europi

IT Sektor
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
08.04.2026.
u 13:04

Podaci pokazuju da su najmanje angažirani uglavnom mlađi zaposlenici, na nižim pozicijama i bez mogućnosti rada na daljinu

Nova studija koja obuhvaća 160 zemalja donosi mješovite rezultate za europsko tržište rada, iako su zaposlenici u Europi manje pod stresom nego u ostatku svijeta, istovremeno su i najmanje angažirani. Prema izvješću State of the Global Workplace 2026 konzultantske kuće Gallup, problem ima ozbiljne posljedice jer neangažirani i stresirani radnici ne predstavljaju samo rizik za zadržavanje zaposlenika, nego i značajno smanjuju produktivnost, piše EuroNews. Procjenjuje se da takvi trendovi globalno smanjuju BDP za oko 9%.

Na globalnoj razini angažiranost zaposlenika pala je na svega 20%, što je najniža razina od 2020. godine. Radnici se sve manje osjećaju motivirano, povezano i predano svom poslu. Pritom se jasno vidi podjela između regija. Europa ima niže razine stresa, ali i najnižu angažiranost već šestu godinu zaredom, dok Sjedinjene Američke Države i Kanada istovremeno bilježe najvišu angažiranost, ali i najvišu razinu stresa. Kada je riječ o stresu, najpogođenije su zemlje južne Europe. Najviše razine bilježe Grčka, Malta, Cipar, Italija i Španjolska, dok su najmanje stresirani radnici u Danskoj, Poljskoj i Litvi. Prema podacima, najstresiraniji su uglavnom menadžeri mlađi od 35 godina koji rade u hibridnim uvjetima.

Posebno zabrinjava situacija u Hrvatska, koja se nalazi na samom dnu ljestvice angažiranosti zaposlenika u Europi sa samo 7%. Istu razinu ima i Poljska, dok su Francuska, Švicarska, Luksemburg, Irska i Austrija tek neznatno iznad. Čak i najveće europske ekonomije poput Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Španjolske jedva prelaze dvoznamenkaste vrijednosti. S druge strane, najangažiraniji radnici u Europi nalaze se u Albaniji, Rumunjskoj, Švedskoj i Malti.

Podaci pokazuju da su najmanje angažirani uglavnom mlađi zaposlenici, na nižim pozicijama i bez mogućnosti rada na daljinu. Dodatno, oko 15% zaposlenika nije samo neangažirano, nego i aktivno nezainteresirano, što znači da se svjesno psihološki udaljavaju od posla, tima i poslodavca. Taj fenomen danas je poznat kao “tihi otkaz”. Istraživači upozoravaju da je riječ o zabrinjavajućem trendu jer je ovo prvi put da globalna angažiranost pada dvije godine zaredom.

Unatoč slabim rezultatima u angažiranosti, europski radnici općenito imaju višu razinu životnog zadovoljstva u odnosu na ostatak svijeta. Oko 49% zaposlenika u Europi smatra da napreduje u životu, dok je globalni prosjek 34%. Najzadovoljnije zemlje su Finska, Island i Danska. U kontekstu izazova poput razvoja umjetne inteligencije i globalne nestabilnosti, europski radnici ipak pokazuju određenu razinu optimizma. Oko 57% njih smatra da je trenutno dobro vrijeme za pronalazak posla, što je iznad svjetskog prosjeka. Najoptimističniji su radnici u Nizozemskoj, dok je Slovačka na dnu ljestvice.

Ključne riječi
zaposlenost posao Hrvatska Europa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

MASLENIČKI MOST

Dan kada je promet krenuo preko prvog mosta koji je 100 posto hrvatski proizvod – iako je vrijeme bilo pravo, mjesto na kom je izgrađen nije idealno

Novsko ždrilo već 29 godina živi 'u simbiozi' s armiranobetonskim divom, lučkim mostom dugim 377 metara. Sam početak gradnje novog Masleničkog mosta, kao i dan kada su preko njega prošla prva vozila mnogi smatraju povijesnima, naime, most između Ždrila i Maslenice prvi je most koji su sami izgradili hrvatski graditelji, a ujedno i prvi autocestovni, betonski, lučni most u Hrvatskoj velikog raspona. No, osim što je jedan je od najvećih objekata krupne infrastrukture u Hrvatskoj itekako je zapažen i u svjetskim razmjerima kao 15. most na svijetu s armiranobetonskim lukom.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!