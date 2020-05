Doznali smo što je dovelo do stravičnog zločina kod Plitvica: 'Trijezan to sigurno ne bi napravio'

Nikada ne bismo rekli da bi se ovakva tragedija mogla dogoditi među njima. Baš nikada! Ivica je bio miran čovjek, druželjubiv, znao je popiti, ali nikada nije bio agresivan. Živio je uglavnom sam u kući gdje se tragedija dogodila, nije se nikada ženio. Sigurno je bio jako pijan čim je svađa završila tragedijom, jer on nikada ne bi digao ruku na nikoga, a kamoli na sestru jer, koliko mi znamo, nije se nikada svadio s Milkom – pričaju nam neki od mještana Smoljanca, mjesta u Općini Plitvička Jezera gdje se u četvrtak navečer dogodio ubojstvo; nakon istrage koja je trajala čitavu noć, iz karlovačkog Županijskog državnog odvjetništva naveli su da je odmah po tragediji uhićena osoba (70) koja je nožem ubila godinu dana stariju članicu obitelji.

Dan nakon tragedije, na moguću svađu i nasilnu smrt upućuje krvava mrlja na travi ispred lijepe žute kuće ispred koje stoji i natpis da se tu mogu iznajmiti i apartmani. Inače, gotovo svaka kuća u naselju ima apartmane, a zbog blizine Plitvičkih jezera, gostiju je uvijek bilo puno. Od iznajmljivanja apartmana, živjela je i obitelj pokojne Milke H. Ivica je živio u kući koja je pripadala sestri i njenom sinu koji su godinama živjeli i radili u Austriji, a o apartmanima se brinula Milkina snaha.

Iako je većinu godine Ivica živio sam, sestra mu je svake godine dolazila ljeti. Mještani nam kažu da su se svi dobro slagali, da je Milka, koja je živjela i radila u Austriji gdje je i dočekala mirovinu, uvijek pomagala bratu; ona i njen sin davali su mu novac, obzirom da Ivica nije imao stalna primanja jer nije bio stalno zaposlen za radnog vijeka. Tek je nedavno, doznajemo, stekao pravo na mirovinu koja je bila jako mala.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 22.05.2020., Smoljanac - U dvoristu obteljske kuce u Smoljancu kod Plitvica Ivica Hodak (70) ubio je sestru Milku (71). Tragedija se dogodila u cetvrtak oko 20 sati. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Bilo je nekih priča da je obitelj zamjerala Ivici da živi u toj kući i da su htjeli da iseli, jer oni u kući godinama imaju apartmane i primaju goste. Priča se da se Ivica prije i raspitivao u selu tko bi mu mogao iznajmiti kuću da iseli i makne se, ali to se nije dogodilo. Zamjerali su mu što nakon rata nije tražio obnovu rodne kuće, koja je bila malo dalje od te kuće, gdje bi onda mogao živjeti. Čuli smo i da je ranije toga dana, kada se dogodila tragedija, policija pretraživala kuću zbog mogućeg ilegalnog oružja njegova nećaka. I kada smo kasno navečer vidjeli policiju i da je oko kuće razvučena traka, mislili smo da je to zbog toga. Tko zna što je bilo, u svakom slučaju vijest da ju je ubio i to nožem nas je šokirala. Znamo Ivicu cijeli život i nikada ne bismo rekli da je kadar tako nešto napraviti. Trijezan to sigurno ne bi napravio – dodaju nam sugovornici.

Inače, osim sestre Milke koja je živjela u Austriji, Ivica je imao još tri sestre koje su živjele u Sloveniji, Australiji i Austriji, ali su još prije preminule, obzirom da su sve bile starije od njega.